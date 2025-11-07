Un sautage record à la mine du Mont-Wright d’ArcelorMittal

Un sautage d’une ampleur historique a eu lieu au complexe minier de Mont-Wright d’ArcelorMittal avec 8,2 millions de tonnes de roche dynamitées en un sautage.

Le précédent record d’ArcelorMittal était de 4,2 millions de tonnes.

Il s’agit du plus grand volume d’explosif chargé sur un seul panneau de forage, avec un record de 3 millions de kilogrammes d’explosifs sautés dans les mines de roche dure.

Cette opération illustre le savoir-faire et l’innovation dans les pratiques minières, selon la minière.

« Ce sautage historique démontre jusqu’où nous pouvons aller lorsque nous innovons et travaillons ensemble, en mettant la sécurité et l’environnement au cœur de nos opérations. C’est un accomplissement collectif dont nous pouvons tous être fiers », souligne Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

Le sautage s’est déroulée dans la fosse A, située dans le secteur appelé Mont Survie. Plusieurs semaines de planification minutieuse impliquant des experts en génie minier, en géologie et en arpentage ont été nécessaires.

Une technologie de séquençage de sautage avancée a permis aux équipes de contrôler avec précision le déclenchement de milliers de détonateurs, assurant la stabilité du terrain et la réduction des impacts sismiques et environnementaux.

Le terrain avant que le sautage se produise. Photo Jocelyn Blanchette

L’entreprise assure que l’opération s’est déroulée dans le respect des plus hauts standards en santé-sécurité et en environnement. Les explosifs utilisés intégraient un additif innovant réduisant les émissions de gaz. Pour la sécurité, un plan d’évacuation rigoureux et une coordination entre les différentes équipes avaient été mis en place pour garantir la protection du personnel et des équipements.