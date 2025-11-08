Baie-Comeau vibrera au rythme du new country

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 8 novembre 2025
Temps de lecture :

La formation baie-comoise Rusty Old Men offrira un spectacle à L'Alternative le 15 novembre. Photo courtoisie

Le groupe local Rusty Old Men montera sur la scène de L’Alternative à Baie-Comeau le 15 novembre pour offrir une soirée 100 % new country, avec Félix Pelletier en première partie.

L’Ouvre-Boîte culturel promet une ambiance survoltée lors de son prochain spectacle en présentant, pour la première fois, la formation Rusty Old Men. Le concert mettra à l’honneur le new country, un genre en pleine effervescence.

Originaire de Baie-Comeau, le groupe est composé de cinq musiciens d’expérience : Bernard Paquet, Simon Aussant, Michel Malouin, Georges Tremblay et Éric Tremblay.

Ensemble, ils revisitent avec énergie les succès de Luke Combs, Luke Bryan, Morgan Wallen et d’autres grandes figures du country moderne.

Le spectacle s’annonce festif et rassembleur. « Leur spectacle promet une soirée haute en énergie, où dynamisme, camaraderie et bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Enfilez vos bottes, chapeau et chaps, et venez vous dégourdir sur les rythmes contagieux des Rusty Old Men », peut-on lire dans le communiqué.

En première partie, le jeune Félix Pelletier, récipiendaire du Prix camps en chanson Petite-Vallée lors de la plus récente édition de Secondaire en spectacle, montera sur scène pour partager son talent.

L’ouverture des portes prévue à 19 h. 

