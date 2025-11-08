Soccer Côte-Nord veut devenir plus compétitif

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 8 novembre 2025
Temps de lecture :

Plus de 60 jeunes ont participé à la première activité du processus d'identification des espoirs à Baie-Comeau le 28 septembre. Photo courtoisie

L’Association régionale de Soccer Côte-Nord veut se donner les moyens de se démarquer dans les compétitions provinciales annuelles. Pour ce faire, elle entend recruter ses « espoirs » qu’elle suivra toute l’année pour développer leur potentiel.

L’association a tenu deux journées d’activités à Baie-Comeau et Port-Cartier avec les joueurs de catégorie U14 qui appartenaient ou désiraient joindre un club de soccer de la Côte-Nord plus tôt cet automne.

Le but de cette initiative était de dénicher des joueurs de calibre et de former une équipe pour participer au Tournoi provincial des sélections régionales à Shawinigan en 2026.

« L’idée, c’était de se dire qu’avec notre capacité pour cette année, on commence dès la fin de la période estivale à établir le contact avec les jeunes joueurs avec des activités ouvertes à tous », explique le membre du conseil d’administration à l’Association régionale, Mathieu Pineault.

Garder l’intérêt

Cet effort se réalise dans une logique de faire vivre le soccer hors saison, qui est souvent délaissé durant l’hiver. Même s’il n’y a du soccer intérieur qu’à Sept-Îles et Baie-Comeau, Mathieu Pineault est confiant que ce sport sera important pour les jeunes. « En en parlant toute l’année, on stimule la popularité du sport », affirme-t-il.

Aux dires de l’administrateur, la tâche est partiellement compliquée par le fait qu’aucun programme sport-études n’existe pour le soccer sur la Côte-Nord.

« Dans les autres régions, ça leur permet d’obtenir du financement pour avoir du personnel rémunéré et qualifié qui aide à encadrer la pratique du soccer », révèle-t-il.

Un camp de sélection aura lieu ce printemps pour rassembler les joueurs identifiés au cours des activités qui auront eu lieu en 2025 et 2026.

Bien que la forme définitive du camp ne soit pas fixée, Mathieu Pineault n’écarte toutefois pas la possibilité que des joueurs tentent leur chance même s’ils ne se sont pas dégourdi les jambes cet hiver.

« On part avec une base très connue de notre noyau, mais on veut que les jeunes qui viennent au camp au printemps aient une chance de faire valoir leur point et faire partie de l’équipe », détaille l’administrateur.

Les yeux sur le ballon

Selon Mathieu Pineault, les matchs de tournoi et de compétition impliquant l’association régionale au cours des dernières années ne passent pas à l’histoire.

Ce n’était pas toujours la débâcle, mais les équipes nord-côtières subissaient des défaites. « On perdait des matchs par quelques points et, depuis deux ans, ce n’était pas facile », dévoile-t-il, en précisant que c’était plus encourageant du côté féminin.

Les équipes avaient même l’option de jouer avec quelques joueurs de catégorie d’âge supérieure pour équilibrer le tableau.

« Si on réussit à être assez solide et assez bon pour enlever la dérogation, on va être capable de jouer dans la cour des grands pour vrai, et ça devient intéressant », croit M. Pineault.

« On a bien hâte de voir la progression de nos jeunes pour la saison qui s’en vient », termine-t-il.

