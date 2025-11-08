Un véhicule percute un poteau aux Bergeronnes

Par Les Éditions Nordiques 8:08 AM - 8 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo : archives

Vers 7h la Sûreté du Québec (SQ) a été contactée pour une sortie de route au kilomètre 595 de la route 138 aux Bergeronnes.

Aux dires de la porte-parole de la SQ Laurie Avoine il n’y aurait que « quelques dégâts matériels et aucun blessé ».

La porte-parole dit ignorer les causes de la sortie de route mais précise qu’un véhicule aurait percuté un poteau.

La route 138 est demeurée ouverte à la circulation.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Athlète d’Ironman : Fabrice Paquet de Sacré-Coeur veut être au top en 2026

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau remportent devant leurs partisans

Le budget fédéral en 4 points 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Athlète d’Ironman : Fabrice Paquet de Sacré-Coeur veut être au top en 2026

Consulter la nouvelle
Actualité

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau remportent devant leurs partisans

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer