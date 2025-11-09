15 à 25 centimètres de neige de dimanche à mardi

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique concernant un avertissement de neige de dimanche soir à la nuit de lundi à mardi.

La première bordée de la saison promet d’en être toute une avec 15 à 25 cm de neige annoncés pour les régions de Québec, la réserve faunique des Laurentides, le Saguenay-Lac-St-Jean et Les Escoumins.

Environnement Canada indique que de la pluie pourrait également se mêler à la neige par moments sur les secteurs près du fleuve.

Ces conditions pourraient rendre les routes enneigées et glissantes, compliquant les déplacements pendant ces 3 jours.