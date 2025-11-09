Tournoi famille de Forestville : une bannière en l’honneur de Marc Roy 

Marc Roy, premier joueur de hockey de Forestville à avoir été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH), aura maintenant une bannière à son nom dans l’aréna de son village natal. Les organisateurs du traditionnel tournoi famille lui ont fait cet honneur.

C’est du 7 au 9 novembre que se tenait cette édition du tournoi famille, pour la première fois organisée par le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier. Pour souligner cette première fois, l’organisme qui supporte plusieurs causes dans la communauté a bonifié l’événement d’un président d’honneur.

« On l’a fait aussi avec le tournoi de golf cet été. Le président d’honneur était Hugo Girard. Pour le tournoi de hockey, on a pensé à Marc Roy parce qu’il y a des membres de sa famille (Bernard) qui participent au tournoi depuis longtemps », raconte Carol Girard, président du Club Lions LRPMFC depuis trois ans.

Certaines personnes avaient également fait remarquer à M. Girard qu’il n’y avait aucune mention de la carrière de hockey professionnel de Marc Roy dans l’aréna de Forestville, là où il a commencé à manier la rondelle.

C’est pourquoi la décision a été prise d’y hisser une bannière portant son nom et son numéro 26. Le président d’honneur a également été invité à procéder à la mise au jeu officielle du tournoi, accompagné de Carol Girard et la mairesse Micheline Anctil.

L’ancien joueur des Flames de Calgary n’a pas caché son émotion face à cet honneur réalisé par son patelin.

« Je n’ai pas joué souvent au tournoi famille, mais de voir l’équipe des Bernard, ça me fait extrêmement plaisir. Je souhaite à tout le monde bonne chance. En Haute-Côte-Nord, on est une famille unie et je voudrais souligner un membre de la famille Bernard qui a traversé l’enfer dernièrement. Walter, si tu es là, on est avec toi », a-t-il lancé à la foule qui s’est levée pour applaudir le jeune homme.

« Merci beaucoup ! J’aime Forestville ! », a terminé M. Roy, qui n’enfilait pas son équipement de hockey cette fin de semaine.

Pour Carol Girard, Marc Roy demeure un exemple dans le milieu du hockey pour les jeunes de Forestville. « Peut-être moins pour la nouvelle génération, mais pour notre génération à nous autres, on le savait que c’était le premier joueur de Forestville à avoir été repêché dans la LNH », se remémore-t-il.

Des membres du Club Lions LRPMFC avec la bannière au nom du président d’honneur du tournoi famille, Marc Roy. Photo Johannie Gaudreault

Un tournoi qui rassemble

Le tournoi famille est celui qui rassemble le plus de personnes de tous les âges dans l’aréna de Forestville. Cette année, les organisateurs s’attendaient à recevoir 1 000 joueurs et spectateurs durant les trois jours de l’événement. Douze équipes s’y sont inscrites.

Le Club Lions a tout mis en œuvre pour attirer les gens : jeux gonflables pour les plus jeunes, souper cipaille, spectacles les vendredi et samedi soirs (DJ Eddy et Marco solo). « C’est la première fois que ça se fait un souper familial en haut de l’aréna », mentionne Carol Girard tout en précisant que plus de 200 personnes avaient acheté leur billet.

Tous les profits engrangés par le tournoi de hockey seront remis au comité dons et œuvres du Club Lions LRPMFC. Ce dernier s’assurera de les redistribuer à des causes touchant la communauté, selon les demandes qu’il recevra. « C’est rare qu’on dit non », commente M. Girard.

Au moment d’écrire ces lignes, le montant récolté n’avait pas été annoncé.

Douze équipes ont participé au tournoi famille cette fin de semaine. Photo Johannie Gaudreault

Les gagnants

Voici les équipes gagnantes du tournoi famille. Les finales se sont tenues dimanche.

Classe A : Nicolas-Forest

Classe B : Tremblay Baraton

Classe C : D’Astous

Marc Roy, Micheline Anctil, et Carol Girard. Photo Johannie Gaudreault

Plus de 1 000 personnes ont passé l’entrée de l’aréna pour le tournoi famille de Forestville. Photo Johannie Gaudreault