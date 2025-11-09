Une résidence est la proie des flammes à Longue-Rive

Un incendie ravage présentement une résidence de la rue Principale à Longue-Rive. Le feu s’est déclaré vers 19 h dimanche soir.

Les services d’urgence (policiers, pompiers et ambulanciers) sont tous sur place. De la fumée et des flammes étaient visibles lors de l’arrivée des premiers répondants.

Aucune autre information n’était disponible au moment d’écrire ces lignes.