Drakkar et Centraide : Alexis Bernier désigné joueur communautaire 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:01 AM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

Le capitaine du Drakkar, Alexis Bernier, avec Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Photo courtoisie

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan devient l’organisme partenaire joueur communautaire du Drakkar pour la saison 2025-2026. Ce joueur, c’est le capitaine Alexis Bernier. 

À titre de joueur communautaire, Alexis Bernier s’impliquera aux côtés de Centraide tout au long de la saison.

Il participera à des activités de financement, à des visites en entreprise et à des actions de soutien auprès des organismes du milieu.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan profite de cette nouvelle pour souligner la 10e édition du Défi-But Centraide. 

Les partisans sont invités à s’engager à verser 2 $ par but marqué par le Drakkar lors des matchs de saison régulière, du début de la saison jusqu’au 31 décembre..

Les sommes recueillies permettront de soutenir les organismes et projets communautaires appuyés par Centraide sur l’ensemble du territoire de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.

Alexis Bernier et Lucas Beckman, du Drakkar de Baie-Comeau, ont récolté des fonds lors d’un barrage routier fait par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Changement de maire à Baie-Trinité : Yves Tremblay prêt à travailler pour sa municipalité

CSS de l’Estuaire : la première tempête de neige cause la suspension des cours

Une résidence est la proie des flammes à Longue-Rive

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Changement de maire à Baie-Trinité : Yves Tremblay prêt à travailler pour sa municipalité

Consulter la nouvelle
Actualité

CSS de l’Estuaire : la première tempête de neige cause la suspension des cours

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer