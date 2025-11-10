Drakkar et Centraide : Alexis Bernier désigné joueur communautaire 

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan devient l’organisme partenaire joueur communautaire du Drakkar pour la saison 2025-2026. Ce joueur, c’est le capitaine Alexis Bernier.

À titre de joueur communautaire, Alexis Bernier s’impliquera aux côtés de Centraide tout au long de la saison.

Il participera à des activités de financement, à des visites en entreprise et à des actions de soutien auprès des organismes du milieu.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan profite de cette nouvelle pour souligner la 10e édition du Défi-But Centraide.

Les partisans sont invités à s’engager à verser 2 $ par but marqué par le Drakkar lors des matchs de saison régulière, du début de la saison jusqu’au 31 décembre..

Les sommes recueillies permettront de soutenir les organismes et projets communautaires appuyés par Centraide sur l’ensemble du territoire de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.