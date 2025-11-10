Les IPS, un pilier des soins de première ligne sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

Maxime Savard est le premier infirmier praticien spécialisé en Haute-Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Depuis neuf mois, le centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville peut compter sur un infirmier praticien spécialisé pour prendre en charge des patients et rendre plus accessibles les soins de santé. Zoom sur cette profession qui célèbre son 20anniversaire.

À l’occasion de la Semaine nationale des infirmières praticiennes spécialisées, du 9 au 15 novembre, le Journal a rencontré Maxime Savard, premier infirmier praticien spécialisé (IPS) en première ligne à œuvrer sur le territoire de la Haute-Côte-Nord.

Originaire de Forestville, il démystifie son rôle encore méconnu, mais essentiel pour améliorer l’accès aux soins de santé en région.

« La mission première, c’est vraiment d’offrir des soins qui sont accessibles à la population en général, explique-t-il. Je suis de la classe de spécialité en première ligne. On parle de monsieur et madame Tout-le-Monde, de 0 à 100 ans. On dit 100 ans, mais on ne les refuse pas à 105 ! »

Avant de devenir IPS, Maxime Savard a cumulé 10 années d’expérience comme infirmier clinicien, notamment dans le Grand Nord. C’est cette autonomie vécue sur le terrain qui l’a poussé à poursuivre sa formation.

« C’est cette autonomie-là que j’avais dans le Grand Nord qui m’a motivé à aller faire le parcours pour être infirmier praticien spécialisé. C’est une maîtrise qu’on fait en plus d’un diplôme d’études supérieures à l’université. C’est un deux ans et demi de plus de formation. »

L’IPS peut assurer le suivi complet d’un patient, poser des diagnostics, prescrire des examens et des traitements, tout en collaborant avec les médecins.

« Les IPS peuvent prendre en charge une personne de A à Z, de façon autonome. C’est ça qui est différent aussi avec les infirmières cliniciennes. Nous, on collabore avec l’équipe médicale, mais on travaille de façon plus autonome », confirme M. Savard.

Cette autonomie contribue directement à désengorger les urgences. « Il y a des gens qui vont à l’urgence parce que leur médecin de famille n’est pas disponible ou parce qu’ils n’en ont pas. Moi, j’organise un corridor d’accès avec l’urgence, selon certains critères, pour qu’ils puissent m’envoyer des patients sans passer par eux. Ça permet d’éviter plusieurs heures d’attente », ajoute l’IPS.

L’arrivée de Maxime Savard à Forestville a considérablement élargi l’éventail des services offerts localement. En plus du suivi des patients sans médecin de famille, il prend en charge une clientèle variée : femmes enceintes, enfants, aînés, personnes atteintes de maladies chroniques.

« Je fais des suivis de femmes enceintes, de la clientèle pédiatrique, des mini chirurgies comme des verrues, des petites bosses, des abcès. Je fais aussi des infiltrations pour les blessures musculaires ou articulaires », précise le professionnel de 34 ans.

Il assure également des tournées au CHSLD local en partenariat avec une médecin. « C’est des services de plus que je peux rendre à la population. »

Une vocation enracinée

Originaire de Forestville, Maxime Savard a toujours voulu revenir dans sa région pour y contribuer. « Quand j’étais jeune, j’entendais souvent mes grands-parents dire qu’il manquait de services ici. Je me suis toujours dit : j’aimerais donc ça pouvoir donner à ma communauté », se remémore-t-il.

Malgré les nombreuses possibilités d’emploi ailleurs, son choix de revenir s’est imposé. « Après ma maîtrise, j’aurais pu aller travailler partout au Québec, mais j’avais vraiment un gros intérêt à revenir en région, me recentrer dans la nature et retrouver la proximité avec les gens », indique l’IPS.

Faire connaître la profession

Alors que la Semaine nationale des infirmières praticiennes spécialisées souligne les 20 ans de la profession, M. Savard souhaite avant tout informer et sensibiliser la population.

« C’est une profession qui est grandissante, dans un développement constant. C’est vraiment une belle profession et j’encourage les gens qui sont motivés à la faire », souligne celui qui rappelle aussi le rôle de l’Association des infirmières et infirmiers praticiens spécialisés du Québec (AIIPSQ), qui diffusera divers messages de promotion tout au long de la semaine.

Lui-même se dit comblé par son choix. « Je me sens accompli dans ce rôle-là. J’apprends tous les jours, c’est très stimulant. On travaille en collaboration avec tous les autres professionnels et c’est cette collaboration-là qui est enrichissante », conclut Maxime Savard.

La Semaine nationale des infirmières praticiennes spécialisées permet de démystifier le rôle de ces professionnels de la santé. Photo Johannie Gaudreault

IPS : tous les postes sont pourvus sur la Côte-Nord

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

IPS : tous les postes sont pourvus sur la Côte-Nord

Drakkar et Centraide : Alexis Bernier désigné joueur communautaire 

Changement de maire à Baie-Trinité : Yves Tremblay prêt à travailler pour sa municipalité

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

IPS : tous les postes sont pourvus sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Drakkar et Centraide : Alexis Bernier désigné joueur communautaire 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer