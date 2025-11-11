Des pannes d’électricité fréquentes aux Escoumins

Le village des Escoumins est tombé dans le noir à deux reprises à la fin du moins d’octobre. La Municipalité a depuis entamé un dialogue avec Hydro-Québec pour obtenir une meilleure collaboration si jamais une autre panne se produit dans le futur.

Vers la fin du mois dernier, deux pannes ont laissé la moitié de l’est des Escoumins sans électricité.

Celles-ci ont duré plusieurs heures. La dernière coupure du 31 octobre a entraîné l’instance municipale à ouvrir un espace dans l’ouest du village où il y avait toujours du courant pour accueillir les citoyens.

Le maire André Desrosiers raconte que la salle de la FADOQ a été ouverte par la coordonnatrice des mesures d’urgence afin de « recevoir les gens avec des besoins ».

« En tant que municipalité, on a une responsabilité », clame le maire d’emblée. « On a beaucoup de citoyens qui sont âgés qui vivent seul, et des fois, ils peuvent devenir insécures quand ils manquent d’électricité », complète-t-il du même souffle.

La bonne information

Heureusement pour la population, les deux pannes n’ont pas eu d’autre suite qu’un sentiment d’agacement bien senti.

La question subsiste toutefois pour le maire : « Si ça se reproduit l’hiver à -30 °C, qu’est-ce qu’on fait ? », se demande-t-il.

Durant la première panne du 24 octobre, les informations qui étaient publiées sur le site web d’Hydro-Québec étaient éparses. Le maire escouminois indique que la date de rétablissement était reportée à plus tard toutes les heures.

La conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Andréanne Jean, en convient, le délai estimé « n’était pas tout à fait le bon » lors de cette soirée, rendant difficile d’évaluer la pertinence de déployer ou non les mesures d’urgence.

Pour cette raison, la Municipalité des Escoumins s’est depuis engagée dans un processus de dialogue avec Hydro-Québec pour obtenir la bonne information en cas de pannes électriques.

« On veut s’assurer avec Hydro-Québec que ça ne se reproduise plus, et on veut s’assurer que l’information qui nous arrive soit juste si on est obligés de déployer des mesures d’urgence », explique André Desrosiers.

Travaux en 2026

Les deux pannes ont été l’œuvre de castors qui ont rongé le bas de certains arbres près des lignes de transmission.

Andréanne Jean parle en termes de « séquences », qui font en sorte qu’un problème peut survenir lors d’aléas météorologiques.

« S’il y a un arbre qui a été rongé par les castors et affaibli, il se peut que de forts vents le fassent tomber sur une ligne de transmission, ce qui à son tour déclenche une panne », mentionne la conseillère.

Elle assure que l’arbre qui était problématique a été dégagé, et que la société d’État a un plan de contrôle de la végétation qui sera mis en marche dès 2026 sur « l’ensemble du réseau de distribution des Escoumins », ainsi qu’aux Bergeronnes, à Portneuf-sur-Mer et à Forestville.

Toutefois, Mme Jean n’exclut pas que d’autres pannes puissent survenir entre temps. « On ne peut jamais garantir qu’il n’y ait absolument aucune panne », explique-t-elle.

Plan d’action

Hydro-Québec a également un plan pour l’ensemble de la province qui prévoit des investissements de 45 à 50 milliards de dollars d’ici 2035, près du double de ses investissements des dernières années.

« Nous visons diminuer de 35 % d’ici 7 à 10 ans le nombre de pannes, et réduire de 30 % le taux de pannes liées à la végétation d’ici 2028 », révèle la porte-parole.

Selon elle, la qualité du service est « la priorité 1 » du plan d’action qui va jusqu’à 2035. La société d’État a intensifié ses activités et elle a l’intention de continuer à le faire.

« Nous observons une réduction de plus de 25 % des pannes liées à la végétation sur les lignes où nous sommes intervenus depuis 2023 en raison d’un meilleur dégagement », souligne Andréanne Jean.

Questionnée à savoir si le réseau de distribution de la Côte-Nord va bien, elle répond qu’il est « robuste et en bon état ».