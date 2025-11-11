Forestville : le nouveau conseil municipal entre en selle

C’est le 11 novembre que les élus qui forment le nouveau conseil municipal de Forestville ont tenu leur première séance municipale.

Tous élus par acclamation, les nouveaux élus ont prêté serment officiellement devant le public avant de prendre des décisions quant aux différents sujets à l’ordre du jour.

Les deux nouveaux venus, Joany Hovington et Jean Brousseau, aiment leur expérience jusqu’à maintenant. « Ça s’est très bien déroulé », affirme M. Brousseau. « Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on a des gens d’expérience autour de la table », ajoute Mme Hovington.

La mairesse Micheline Anctil, qui entame un 5e mandat, se dit « très heureuse » d’être la chef d’orchestre de ce nouveau conseil pour les quatre prochaines années.

« Quand on prend cet engagement, il est au bénéfice de la population. On veut faire avancer les dossiers. On veut créer de la richesse, on veut améliorer la qualité de vie pour nos populations », lance-t-elle.

L’élue se réjouit d’être une municipalité inclusive. « On a un conseil à la parité hommes/femmes, on a des élus de tous les âges et de tous les horizons. C’est très complémentaire, ça m’apparaît très dynamique », déclare Mme Anctil.

Préfecture

Rappelons que la mairesse de Forestville est également préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Elle a été réélue pour un mandat de deux ans en décembre 2024.

Comme elle ne peut représenter la Ville de Forestville en même temps que la MRC, c’est la conseillère Nadine Gagné qui a été nommée représentante au conseil des maires pour la municipalité de Forestville.