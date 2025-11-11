Jour du Souvenir : Forestville honore le vétéran Michel Canuel

Depuis quatre ans, la Ville de Forestville fait son devoir de mémoire et souligne le jour du Souvenir dans le parc créé à cette fin. Cette année, c’est le vétéran Michel Canuel qui a été honoré devant ses pairs.

La cérémonie a été animée par Rock Girard, membre du Royal 22e Régiment, à 11 h devant la population, des anciens combattants, des élèves de la polyvalente des Rivières et des élus.

Tous étaient rassemblés pour souligner le jour du Souvenir, mais aussi pour commémorer la carrière du Forestvillois Michel Canuel.

Né le 30 1969 à Forestville, ce dernier s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1986 à l’âge de 17 ans. « Dans ce temps-là, il n’y avait pas beaucoup de travail à part en forêt. Mon père m’avait dit que je ne travaillerais pas en forêt toute ma vie, alors j’ai décidé d’aller dans l’armée », raconte le vétéran.

Il a commencé par un programme d’un an. Après son entraînement militaire et plusieurs types de formation, les Forces armées canadiennes lui ont fait signer un contrat de cinq ans. Il est ainsi transféré à Bagotville où il a reçu sa promotion de caporal en 1989.

En 1990, une blessure l’a empêché de continuer dans son métier. « C’est ce qui l’emmène à Chilliwack en 1991 où il devient technicien en procédure de construction. Il est ensuite transféré à Valcartier », relate Rock Girard, dans sa présentation de l’ancien combattant.

Le Forestvillois a effectué une mission des Nations Unies de sept mois au Glolan Heights. « Ce n’était pas facile de laisser ma famille derrière moi aussi longtemps, se rappelle avec émotions le père de trois enfants. Elle est encore présente aujourd’hui. »

C’est en 2001 que Michel Canuel a quitté les Forces armées canadiennes comme caporal après une blessure à une cheville et plusieurs opérations.

Au fil de sa carrière militaire, il a reçu de nombreuses décorations. Aujourd’hui, le vétéran travaille au sein du Service de sécurité incendie de la Ville de Forestville comme chef des opérations.

« Je suis encore très actif au niveau des pompiers, mais aussi au hockey et au baseball », partage M. Canuel qui est reconnu pour ses implications citoyennes et sa générosité dans la communauté.

La mairesse Micheline Anctil et le vétéran honoré Michel Canuel ont apporté une couronne de fleurs ainsi que la plaque commémorative près du monument. Photo Johannie Gaudreault

Devoir de mémoire

Pour la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, cette cérémonie du jour du Souvenir est importante puisqu’elle permet de souligner les anciens combattants de la municipalité et de la région. « Ils possèdent une histoire que peu de gens connaissent », affirme-t-elle.

Le parc du Souvenir, situé juste devant l’hôtel de ville, héberge un monument qui remercie tous les vétérans pour leurs années de services dans les Forces armées canadiennes. Chaque année, une plaque au nom de l’ancien combattant honoré y est ajoutée.

« J’espère que nous continuerons cette tradition dans les années à venir. J’ai une liste avec encore 10 noms d’hommes et de femmes qui ont servi dans l’armée. On y va par le nombre d’années de service », mentionne Mme Anctil.

Michel Canuel, entouré de sa conjointe Chantale Ouette (à droite), ainsi que de sa fille et ses petites-filles. Photo Johannie Gaudreault

Le directeur du Service de sécurité incendie de Forestville, Martin Bouchard, a rendu hommage à Michel Canuel. Photo Johannie Gaudreault