Les nouveaux présidents d’honneur du Grand Bal Masqué sont dévoilés

Par Johannie Gaudreault 4:25 PM - 11 novembre 2025
Temps de lecture :

Les présidents d’honneur de la 5e édition du Grand Bal Masqué au profit de la Fondation SSSM sont Simon Trudel, Richard Trudel et Manon Côté de Jardin Trudel Signatures. Photo courtoisie

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (Fondation SSSM) prépare le retour du Grand Bal Masqué, un événement-bénéfice d’envergure qui en sera à sa cinquième édition en 2026. Il sera présidé par Jardin Trudel Signatures.

L’événement, qui se tiendra le 21 février, à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, promet une soirée alliant élégance et solidarité.

Cette édition marquera un moment particulier dans l’histoire de la Fondation, puisqu’elle s’associera à Jardin Trudel Signatures, qui agit à titre de présidence d’honneur pour souligner ses 80 ans d’existence.

La présidence sera assurée par Simon Trudel, Richard Trudel et Manon Côté, au nom de la direction de l’entreprise.

« C’est avec un grand honneur que nous avons accepté l’invitation de la Fondation. 80 ans, ça se fête, avec notre équipe, avec la population et avec la Fondation. C’est un privilège de contribuer à une cause aussi essentielle pour notre communauté », mentionne la direction de Jardin Trudel Signatures.

Le Grand Bal Masqué s’est imposé au fil des années comme une soirée emblématique alliant élégance, générosité et engagement communautaire. Les fonds recueillis lors de cette soirée permettront de soutenir des projets concrets visant à améliorer les soins offerts à la population de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

« Ce qui me touche chaque année, c’est de voir à quel point les gens répondent présents pour soutenir la santé d’ici. Le Bal Masqué, c’est un moment de fierté, mais surtout de reconnaissance envers tous ceux qui croient, comme nous, qu’on est mieux soignés quand on est près des siens », exprime Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation SSSM.

Les convives pourront profiter d’un repas gastronomique, d’une ambiance festive et d’un programme artistique haut en couleur. Le Grand Bal Masqué se veut une occasion unique de célébrer la solidarité et la vitalité de la communauté tout en contribuant directement à la santé d’ici.

Le 31 octobre a eu lieu la passation des masques des anciens présidents d’honneur Dominique Paquet et Patrice Côté aux nouveaux, soit Simon Trudel, Richard Trudel et Manon Côté. Photo courtoisie

