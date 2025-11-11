Plusieurs facteurs pour expliquer l’arrivée des coquerelles sur la Côte-Nord

La direction de la santé publique de la Côte-Nord dit suivre « la situation de très près », en ce qui concerne la présence accrue de coquerelles dans des immeubles de la région.

Pour expliquer le nouveau phénomène, l’organisation cible plusieurs facteurs possibles.

« Le transport de marchandises et d’objets provenant d’ailleurs, l’augmentation des températures, et la densification de certains milieux de vie », indique-t-on. « Il est important de mentionner que c’est une situation présente dans d’autres régions du Québec », précise l’organisme de santé publique.

En termes de santé, les coquerelles ne sont généralement pas dangereuses par elles-mêmes. « Mais leur présence peut entraîner la contamination des aliments, car elles peuvent transporter et disséminer des microorganismes pathogènes », indique la direction de la santé publique, qui a accepté de répondre à nos questions seulement par courriel. « Par ailleurs, elles peuvent favoriser des réactions allergiques et aggraver l’asthme, en raison de leurs déjections et des particules qu’elles laissent dans l’environnement », poursuit l’organisation.

La santé publique affirme qu’il faut agir rapidement s’il y a présence de blattes dans notre environnement. « L’important est de ne pas laisser l’infestation s’installer. »

Concernant leur présence potentielle dans les lieux publics, la Santé publique se fait rassurante.

« La situation est généralement maîtrisée par les protocoles d’hygiène et d’entretien. Toutefois, si une infestation n’est pas contrôlée, cela peut effectivement engendrer les effets à la santé cités plus haut (aggravation de l’asthme, rhinite allergique, transmission de bactéries par le biais de nourriture contaminées, etc.) et des mesures doivent être prises rapidement.