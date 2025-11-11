Sortie de route d’une ambulance à Colombier : Paraxion veut rectifier les faits

Alors qu’un de ses véhicules ambulanciers de l’équipe de Forestville a été impliqué dans une sortie de route hier midi à Colombier, Paraxion informe qu’aucune personne n’a été blessée.

« Lors de l’incident, aucun patient ne se trouvait à bord et aucun paramédic n’a été blessé. L’ambulance était en retour vers Forestville à la suite d’un transfert interhospitalier à Baie-Comeau. Les paramédics ne circulaient pas en mode urgent au moment de l’événement », explique l’entreprise ambulancière, par voie de communiqué le 11 novembre.

Le véhicule s’est renversé sur le côté à la suite d’une perte de contrôle. « Un véhicule de supervision de Paraxion a été dépêché rapidement sur place afin de prendre en charge les paramédics et de leur offrir le soutien nécessaire », assure Léanne Pelchat, agente en communication pour Paraxion.

Des suivis de bien-être seront effectués dans les prochains jours pour s’assurer qu’ils se portent toujours bien, tant physiquement que psychologiquement.

« Les premières informations confirment que la vitesse n’est pas en cause. L’ambulance était équipée de pneus d’hiver conformes aux politiques de gestion de flotte de Paraxion, et les conditions météorologiques défavorables ayant rendu la chaussée glissante seraient à l’origine de la perte de contrôle », précise l’entreprise qui tient à rassurer le public et ses employés.

« La situation est entièrement sous contrôle, et les paramédics impliqués se portent bien. »

La direction est consciente qu’une vidéo de l’incident circule actuellement sur les réseaux sociaux, accompagnée de certains commentaires critiques à l’égard des paramédics.

« Paraxion souhaite rétablir les faits et réaffirmer sa pleine confiance envers eux. Ces professionnels accomplissent chaque jour leur travail avec courage, discernement et compassion, souvent dans des conditions difficiles. L’organisation leur exprime tout son soutien et sa fierté », écrit-on.

Ce mois-ci, alors que le mois de la reconnaissance est souligné, Paraxion tient à rendre hommage à ces héros de l’ombre. « Les paramédics représentent la première ligne, souvent les premiers visages du réconfort pour les citoyens en détresse. Leur dévouement, leur professionnalisme et leur bienveillance sont au cœur de la mission de Paraxion. »



La direction souhaite rappeler l’importance de la prudence sur les routes, particulièrement à l’approche de la saison hivernale. « La sécurité des paramédics et des patients demeure au cœur des priorités de Paraxion », est-il conclu.