Une équipe mobile de la SAAQ sera bientôt à Forestville

Par Johannie Gaudreault 1:34 PM - 11 novembre 2025
Temps de lecture :

L’équipe mobile de la SAAQ sera à Forestville le 26 novembre. Les rendez-vous se tiendront à l’hôtel de ville. Photo archives

Les résidents de Forestville et des environs pourront bientôt profiter de la présence d’une équipe mobile de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Cette visite permettra de passer les examens de conduite et d’obtenir de l’aide pour la création d’un compte SAAQclic.

La SAAQ déploiera une équipe mobile à Forestville le 26 novembre, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30, à l’hôtel de ville. Cette initiative vise à faciliter l’accès aux services pour les citoyens de la Haute-Côte-Nord souhaitant obtenir un permis de conduire ou un permis d’apprenti conducteur.

Lors de cette journée, les visiteurs pourront également bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la création de leur compte du Service d’authentification gouvernementale (SAG), nécessaire pour accéder aux services en ligne SAAQclic.

Les examens de conduite théorique et pratique seront offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. La SAAQ rappelle qu’« il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l’avance d’une annulation de rendez-vous d’examen pratique, sinon des frais s’appliqueront ».

Pour créer un compte lors du rendez-vous, les citoyens devront présenter deux pièces d’identité, dont une avec photo, et avoir déjà été inscrits au régime d’assurance maladie du Québec.

Parmi les pièces acceptées figurent la carte d’assurance maladie, le permis de conduire du Québec, le passeport canadien (même expiré), la carte de résidence permanente, la carte de citoyenneté avec photo, la carte des Forces armées canadiennes, le certificat de naissance ou encore le certificat de statut d’Indien.

Les personnes réfugiées pourront présenter « toute lettre ou tout document officiel délivré par Immigration Canada et prouvant le statut de réfugié ».

Il sera également nécessaire d’avoir en main une adresse courriel et un mot de passe, un permis de conduire valide, un téléphone cellulaire connecté à Internet recevant les courriels ainsi que ses coordonnées bancaires, disponibles sur un chèque ou dans un compte en ligne.

Cette visite de l’équipe mobile de la SAAQ représente une occasion pratique pour les citoyens de la région d’effectuer leurs démarches sans avoir à se déplacer vers les grands centres.

