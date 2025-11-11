Vision économique : les communautés forestières se disent mises de côté par Legault

Les récentes déclarations du premier ministre François Legault, prévoyant la perte de 30 000 emplois dans le secteur forestier, soulèvent l’indignation d’Alliance forêt boréale (AFB).

L’organisme déplore un manque de considération du gouvernement envers les communautés qui dépendent de cette industrie, particulièrement dans les régions du Québec.

« C’est aberrant de voir le manque total d’importance qu’accorde le gouvernement à la foresterie, qui a pourtant un impact majeur sur la vitalité de nos communautés, mais aussi sur le Québec dans son ensemble. Le gouvernement a le pouvoir de déployer plusieurs outils pour promouvoir et soutenir cette filière, mais aussi pour appuyer nos communautés et présentement, il laisse tomber les régions », affirme le président d’AFB, Yanick Baillargeon.

Ce dernier se dit choqué par le message adressé aux travailleurs du secteur. « Je comprends que les régions soient loin de Québec et que notre réalité semble peut-être difficile à saisir, mais prédire des pertes d’emplois massives et demander à ceux qui vivent de la forêt et pour la forêt de se requalifier, ça dépasse l’entendement ! »

M. Baillargeon insiste sur la contribution des communautés forestières à l’économie et à la lutte contre les changements climatiques.

« En région, nous sommes fiers de nos racines, fiers de contribuer à l’économie du Québec par la foresterie en plus de participer à la lutte contre les changements climatiques, tout en bâtissant un Québec en bois. Notre principale préoccupation est d’assurer la survie et la vitalité de l’ensemble de nos communautés forestières, pas de créer des centaines de Val-Jalbert », dit-il.

Alliance forêt boréale demande au premier ministre et au ministre des Ressources naturelles et des Forêts une rencontre de toute urgence afin de trouver rapidement des solutions pour soutenir le secteur.

L’organisme rappelle que la filière forestière constitue un moteur économique majeur dans son territoire, représentant 21 250 emplois et plus de 1,4 milliard $ en salaires chaque année.

Parmi les 68 municipalités concernées, 34 sont mono-industrielles et dépendent directement de l’industrie forestière, notamment sur la Côte-Nord. Le territoire couvert par AFB représente près de 40 % de la possibilité forestière résineuse du Québec.