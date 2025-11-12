Capté à 194 km/h sur la 138 à Baie-Trinité

Par Charlotte Paquet 3:17 PM - 12 novembre 2025
Temps de lecture :

Un conducteur de Laval a été capté à 194 km/h sur la route 138 à Baie-Trinité, vers 13 h mercredi.

Un conducteur de 28 ans de Laval apprendra à la dure les conséquences coûteuses d’un grand excès de vitesse, lui qui a été intercepté alors qu’il roulait à 194 km/h sur la route 138 à Baie-Trinité, vers 13 h mercredi.

Un policier de la Sûreté du Québec a capté Lavallois fautif au cinémomètre à la hauteur du km 858 dans une zone de 90 km/h.

Un constat d’infraction de 1911$, assorti de 24 points d’inaptitude, lui a été remis. De plus, son permis de conduire a été suspendu sur-le-champ pour une période de 30 jours, car il possédait un permis restreint, rapporte la SQ dans un communiqué.

La vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec, insiste le corps policier.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fermeture de la Distillerie Puyjalon : « c’est un peu de notre identité qui s’évapore »

Tests de français : la Maison Alpha ABC Côte-Nord se distingue au Québec

Contrebande de tabac : des amendes salées pour une Forestvilloise

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Fermeture de la Distillerie Puyjalon : « c’est un peu de notre identité qui s’évapore »

Consulter la nouvelle

Tests de français : la Maison Alpha ABC Côte-Nord se distingue au Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 12 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer