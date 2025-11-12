Contrebande de tabac : des amendes salées pour une Forestvilloise

Par Johannie Gaudreault 11:00 AM - 12 novembre 2025
Des cigarettes saisies par la Sûreté du Québec. Photo courtoisie/archives

Une femme de 63 ans de Forestville a été reconnue coupable d’infractions liées à la contrebande de tabac par la Cour du Québec. Irène Murray est condamnée à payer des amendes totalisant 227 120 $.

Le 2 novembre 2023, des perquisitions menées par des policiers de la Sûreté du Québec ont permis de saisir 118 200 cigarettes à la résidence d’Irène Murray, à Forestville.

« L’enquête a permis d’établir que la sexagénaire avait vendu plus de 600 000 cigarettes de contrebande sur une période de trois ans à une quarantaine de clients », divulgue Revenu Québec par voie de communiqué.

Irène Murray a été reconnue coupable des six chefs d’accusation auxquels elle faisait face. En plus des amendes imposées, le véhicule de la contrevenante a été confisqué par la Cour, de même qu’une somme de 1 010 $.

« Le permis de conduire de Mme Murray a également été suspendu pour une durée de quatre mois », ajoute-t-on.

Neuf contrevenants 

Huit autres personnes ont été condamnées pour avoir vendu, livré ou possédé du tabac destiné à la vente au détail au Québec, avoir transporté du tabac destiné à la vente ou encore n’être titulaires d’aucun des permis exigés par la loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac.

Les neuf contrevenants doivent payer des amendes de 1 094 120,20 $. Deux d’entre eux ont également été condamnés à purger des peines d’emprisonnement.

Mme Murray est la seule à avoir été condamnée sur la Côte-Nord.

