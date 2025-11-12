Fermeture de la Distillerie Puyjalon : « c’est un peu de notre identité qui s’évapore »

La fermeture définitive de la Distillerie Puyjalon, annoncée plus tôt cette semaine, suscite la tristesse et l’amertume de nombreux amateurs des produits de cette institution de Havre-Saint-Pierre, a constaté Le Nord-Côtier.

« Ce n’est pas juste une question d’alcool ici. C’est une question de culture, de résilience et de fierté locale, affirme sur les réseaux sociaux le Baie-Comois, Patrick Desbiens, dans une publication qu’il nous a autorisés à reproduire. Quand une distillerie ferme, c’est un peu de notre identité qui s’évapore », déplore l’homme de 47 ans, amateur de produits de distilleries.

Gabriel Puyjalon, résident d’Ottawa de 76 ans abonde dans le même sens.

« J’étais super ému quand l’équipe de Mario [Noël] a choisi le nom Puyjalon, celui de mon grand-père », confie-t-il. « C’est très dommage, ça fait partie de l’héritage, on fait tous partie de la même famille. »

À Havre-Saint-Pierre, Charles-Étienne Boudreau est lui aussi attristé par la perte de cette entreprise, qui faisait la fierté de la communauté.

« C’est une grosse perte pour Havre-Saint-Pierre, dit-il, en entrevue téléphonique. Moi et mes amis, on était devenus des fans. La bière Fausse-Passe était ma préférée », raconte-t-il.

Succès

La Distillerie Puyjalon était reconnue pour plusieurs de ses produits, dont le gin Betchwan, la vodka Niapiskau et le whisky St-Charles, qui étaient parvenus à frayer leur chemin jusqu’aux tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ).

« Le gin Betchwan, qui est composé de plus d’une douzaine d’aromates, dont huit de la Côte-Nord, faisait partie de mes préférés », indique Patrick Desbiens.

Le Nord-Côtier, Patrick Desbiens, est un amateur du gin Betchwan. Photo courtoisie

Pour le Cayen Charles-Etienne Boudreau et ses proches, aller à la Distillerie Puyjalon, « c’était comme notre sortie familiale ».

« Les enfants mangeaient du popcorn et on jouait de la guitare en buvant de la bière », relate-t-il.

La chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre a exprimé sa déception face à la fermeture de la distillerie.

« Ce départ représente une perte importante pour la communauté d’affaires, mais surtout un rappel des défis immenses que rencontrent nos entreprises en région. »

L’aventure de la Distillerie Puyjalon a pris fin abruptement au début de la semaine, sept ans après avoir été fondée par Mario Noël, un entrepreneur de Havre-Saint-Pierre.

Ce dernier s’est refusé à tout commentaire depuis l’annonce de la fin des activités de la PME.

Sur les réseaux sociaux, M. Noël a néanmoins pointé du doigt certains éléments pour expliquer la fermeture, notamment « la baisse des ventes d’alcool au Québec, la hausse des coûts d’exploitation, les défis de recrutement en région éloignée et la difficulté de trouver du financement pour assurer la suite ».