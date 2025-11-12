Un souper pour rapprocher les cultures à Forestville

Le vivre-ensemble et la diversité culturelle étaient à l’honneur le 8 novembre à la polyvalente des Rivières, où plus de 80 personnes ont participé à la 3e édition du Souper interculturel de Forestville, organisé par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord.

L’événement, qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale et festive, a permis aux participants de découvrir une variété de plats traditionnels provenant du Maroc, du Cameroun, de la Chine, du Burkina Faso et du Québec.

Chaque mets, préparé par des membres de la communauté, était accompagné d’échanges sur les histoires et les traditions culinaires propres à chaque culture.

La soirée s’est poursuivie au rythme d’un atelier de danses latines animé par César Martinez Fong, qui a entraîné les convives dans une atmosphère chaleureuse et enjouée, évoquant un véritable voyage autour du monde.

« Ce souper est une belle occasion de tisser des liens et de mettre en valeur la richesse culturelle de notre région. Merci à toutes les personnes présentes pour leur ouverture et leur enthousiasme », exprime le CJE de la Haute-Côte-Nord.

L’activité s’inscrivait dans le cadre du service d’intégration en immigration du CJE. Sa réussite repose sur l’implication de nombreux bénévoles, partenaires locaux et commanditaires.

Le comité organisateur a tenu à remercier particulièrement la Ville de Forestville pour sa contribution financière, ainsi que toutes les personnes ayant participé à faire de cette soirée un moment mémorable.