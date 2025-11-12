Victoire : une remontée du Drakkar à Victoriaville

Le Drakkar a signé une victoire de 5 à 4 en prolongation contre les Tigres de Victoriaville, le 12 novembre au Colisée Desjardins. Menés 4 à 1 en deuxième période, les Nord-Côtiers ont réussi une remontée et ainsi à remporter le match.

Un départ difficile pour le Drakkar

Le Drakkar a vu l’adversaire s’imposer rapidement et a eu de la difficulté à percer la défense et le gardien. Dès les deux premières minutes, un cafouillage en zone défensive des Tigres a donné une chance à Kyle Powers de compter, mais son élan a été arrêté par le gardien Anthony Catanzariti.

Quelques instants plus tard, les locaux ont ouvert la marque avec un tir de Thomas Paquet, aidé de son coéquipier Egor Shilov.

Les Tigres profitent un peu plus tard d’un avantage numérique, en raison d’une punition du Viking Gleb Semenov pour mise en échec à la tête. À 8:32, Enzo Lottin marque, aidé de Deryk Lemaire et Maddox Labre.

Baie-Comeau a toutefois répliqué en fin de période, grâce à un tir de Shawn Pearson. Drew Allison et Kyle Powers reçoivent une mention d’aide.

Tout change en deuxième période

Les choses s’animent en deuxième période au Colisée Desjardins.

Le Drakkar écope d’une autre punition, cette fois à Kyles Powers pour un coup de bâton. Les Tigres profitent encore une fois de l’avantage numérique pour agrandir l’écart. Enzo Lottin marque son 2e but de la rencontre, aidé de Thomas Paquet et Korney Korneyev.

Un peu plus d’une minute s’écoule ensuite et Victoriaville se retrouve pour la première fois en désavantage numérique. Brady Flynn est envoyé au banc des punitions pour avoir fait trébucher.

C’est l’occasion pour le navire baie-comois de remonter, mais c’est plutôt le joueur des Tigres Alexis Bourque qui effectue une échappée et déjoue Lucas Beckman.

C’est maintenant 4-1 avec 12 minutes à faire à la période, mais le Drakkar n’a pas dit son dernier mot. En moins de quatre minutes, dans la 2e partie de cette période, l’équipe réussit à resserrer l’écart.

Une mise au jeu gagnée par le Drakkar en zone offensive permet à Alexis Mathieu, aidé par Joseph Cadorin et Kyle Powers, de trouver le fond du filet.

Ensuite, une longue séquence en territoire adverse se conclut par le premier but de la saison de Liam Armit. Il est aidé de Mathieu et Cadorin. Les Vikings tirent maintenant de l’arrière par un seul but (4-3).

Le Drakkar égalise

Il n’aura fallu qu’une minute et 21 secondes au Drakkar pour égaliser la marque en troisième période. Miller Kay inscrit son premier but, profitant d’un tir raté de Filip Vlk. Gleb Semenov se voit aussi attribuer une mention d’aide sur la séquence.

Dans les minutes qui suivent, on note quelques chances pour les Tigres, mais le gardien Lucas Beckman refuse de laisser passer le disque.

Durant ce troisième tiers, les échanges se sont intensifiés de part et d’autre, sans qu’aucune équipe n’arrive à faire de but. À la fin de la période, Lottin du côté des Tigres passe tout près. Dans la contre-attaque de ce jeu, Litterick du côté du Drakkar a aussi manqué une chance.

Courte prolongation

Les joueurs ont forcé une prolongation qui n’a duré qu’une minute et 25 secondes. Après qu’une punition soit appelée par les officiels contre les Tigres pour trop de joueurs sur la patinoire, le Drakkar s’est retrouvé 4 joueurs contre 3.

Adam Cavallin marque le but gagnant et récole la première étoile du match. Alexis Michaud et Kyle Powers reçoivent une mention d’aide sur ce but gagnant.

Prochain match

Le Drakkar reprend la route pour se rendre à Rouyn-Noranda le vendredi 14 novembre.