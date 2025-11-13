La MRC de La Haute-Côte-Nord s’engage pour le climat

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 13 novembre 2025
Temps de lecture :

Le coup d’envoi est donné au plan climat de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Source : MRC La Haute-Côte-Nord.

La MRC de La Haute-Côte-Nord lance officiellement les travaux de son Plan climat, une initiative majeure visant à renforcer la résilience des communautés face aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son territoire.

La MRC de La Haute-Côte-Nord a donné le coup d’envoi à l’élaboration de son Plan climat, une démarche structurante qui mobilisera les huit municipalités du territoire au cours des prochaines années.

Ce plan vise à doter la région d’outils concrets pour s’adapter aux changements climatiques et diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, soutenu par le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec. Il sera mené en conformité avec les exigences du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le Plan climat s’articule autour de trois volets principaux, soit une analyse des risques climatiques propres au territoire de la MRC, un plan d’action pour réduire les GES des municipalités et de la collectivité et un plan d’actions locales pour soutenir la transition climatique sur un horizon de cinq à 10 ans.

En février 2024, la MRC s’était déjà engagée à produire un tel plan dans le cadre du programme ATCL. Le document final devra être complété d’ici février 2027. La démarche est pilotée par le Service de l’aménagement du territoire de la MRC, en étroite collaboration avec les municipalités de La Haute-Côte-Nord.

La MRC invite dès maintenant les citoyens à suivre l’évolution du Plan climat et à s’impliquer, au besoin, dans les prochaines étapes de consultation et de mise en œuvre.

