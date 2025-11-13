Le Drakkar dévoile un nouveau chandail mauve

Par Karianne Nepton-Philippe 5:23 PM - 13 novembre 2025
Temps de lecture :

Voici les nouveaux chandails du Drakkar au profit de la recherche sur le cancer. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau dévoile un tout nouveau chandail mauve au profit de la recherche sur le cancer. 

Ce sera aussi l’uniforme lors du match Le hockey pour vaincre le cancer, qui se tiendra 21 novembre.

Les chandails seront disponibles en encan. Les profits iront à la Société canadienne du cancer. 

