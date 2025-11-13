Les élèves de la Haute-Côte-Nord invités à explorer la persévérance scolaire

La neuvième édition du mini-colloque de la persévérance scolaire se tiendra les 25 et 26 novembre à la polyvalente des Rivières de Forestville et à la polyvalente des Berges des Bergeronnes. Près de 270 élèves de la région auront l’occasion d’y participer afin d’en apprendre davantage sur les déterminants de la réussite scolaire et personnelle.

Chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord et organisé par le Comité de la persévérance scolaire HCN, l’événement vise à « permettre aux élèves d’explorer différents déterminants de la réussite et leur démontrer qu’ils ont du pouvoir sur leur propre parcours ».

La formule du mini-colloque s’inspire d’un véritable colloque de formation, afin d’offrir aux jeunes une expérience immersive et motivante.

Cette année, les participants, issus des classes de troisième à cinquième secondaire ainsi que du programme FMS, auront accès à deux des huit ateliers interactifs proposés.

Ceux-ci aborderont des thèmes variés tels que les bienfaits de l’activité physique, l’anxiété liée aux choix d’avenir, le fonctionnement du cerveau, les premiers soins, la communication et le mieux vivre ensemble, la formation professionnelle, la relaxation et les saines habitudes de vie.

Treize animateurs accompagneront les élèves et les organisateurs dans chaque école. Parmi eux, l’aventurière Kathleen Goulet, connue pour sa participation à une traversée du Nunavik en ski, témoignera de son expérience et de la résilience qu’elle a développée après avoir dû interrompre son expédition.

Elle partagera avec les jeunes « sa préparation pour une expédition d’une telle envergure, mais aussi comment elle a dû faire son deuil d’une fin qui n’était pas celle anticipée ».

L’événement sera placé sous la présidence d’honneur de la Dre Véronique Larouche, médecin de famille au CISSS de la Côte-Nord et ancienne élève de la polyvalente des Rivières.

À Forestville comme aux Bergeronnes, les activités se dérouleront en matinée et débuteront par un mot de bienvenue de la direction et de la présidente d’honneur, suivi de deux ateliers entrecoupés d’une pause-collation. Plusieurs prix de participation seront également remis.