Retour à l’horaire régulier au centre de prélèvements de Forestville

Par Johannie Gaudreault 2:44 PM - 13 novembre 2025
Temps de lecture :

Le centre de prélèvements du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville reprend son horaire habituel. Photo Johannie Gaudreault

Le centre de prélèvements du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville reprendra ses activités régulières à compter du 14 novembre. 

L’horaire habituel sera de retour, soit de 8 h à 10 h du lundi au vendredi, pour les personnes qui doivent prendre des prises de sang ou procéder à d’autres prélèvements.

Rappelons qu’en raison d’un manque de personnel, le centre de prélèvements était fermé tous les  vendredis depuis le 14 février 2025.

Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration.

