Retour à l’horaire régulier au centre de prélèvements de Forestville

Le centre de prélèvements du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville reprendra ses activités régulières à compter du 14 novembre.

L’horaire habituel sera de retour, soit de 8 h à 10 h du lundi au vendredi, pour les personnes qui doivent prendre des prises de sang ou procéder à d’autres prélèvements.

Rappelons qu’en raison d’un manque de personnel, le centre de prélèvements était fermé tous les vendredis depuis le 14 février 2025.

Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration.