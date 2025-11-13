Retour à l’horaire régulier au centre de prélèvements de Forestville

Le centre de prélèvements du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville reprendra ses activités régulières à compter du 14 novembre.
L’horaire habituel sera de retour, soit de 8 h à 10 h du lundi au vendredi, pour les personnes qui doivent prendre des prises de sang ou procéder à d’autres prélèvements.
Rappelons qu’en raison d’un manque de personnel, le centre de prélèvements était fermé tous les vendredis depuis le 14 février 2025.
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord