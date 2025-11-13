Saisie de haschich et de tabac au pénitencier de Port-Cartier

Une saisie d’une valeur de 51 600 $ en établissement a été menée au pénitencier de Port-Cartier, le 5 novembre.

L’établissement carcéral a fait savoir, jeudi, que « grâce à la vigilance du personnel, des objets interdits et non autorités ont été saisis ».

« Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve du haschich et du tabac. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 51 600 $ », précise Service correctionnel Canada (SCC), par communiqué.

Plusieurs outils sont utilisés pour prévenir l’introduction de drogue dans les établissements.

« Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs », indique le SCC, qui ne donne pas plus de détails concernant la saisi.

Il existe une ligne téléphonique d’information pour tous les établissements fédéraux, rappelle le Service. Elle permet de récolter de l’information en lien avec la sécurité des établissements.

« Le recours à la ligne sans frais, le 1 866 780 3784, permet d’assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l’anonymat », conclut le SCC.