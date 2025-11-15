Équijustice célèbre 40 ans d’existence dans la région

L’organisme Équijustice Haute-Côte-Nord Manicouagan souligne cette année quatre décennies d’engagement envers la justice réparatrice et la médiation citoyenne.

Pour l’occasion, une journée portes ouvertes et un 5 à 7 de célébration se tiendront le 4 décembre à ses bureaux (rue de Puyjalon) afin de mettre en lumière le pouvoir du dialogue dans la communauté.

L’organisme, actif depuis 40 ans dans la promotion du dialogue et de la justice réparatrice, souhaite marquer cet anniversaire en rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à son développement.

Les portes ouvertes, qui se tiendront de 13 h à 16 h, offriront au public l’occasion de rencontrer l’équipe, de visiter les locaux et d’en apprendre davantage sur les services offerts à la population. Professionnels des services sociaux, partenaires du milieu communautaire et citoyens curieux sont invités à échanger dans une atmosphère conviviale.

« Ce moment de proximité sera l’occasion de mieux comprendre comment la médiation sociale et la justice réparatrice contribuent, depuis quatre décennies, à tisser des liens et à bâtir des collectivités plus solidaires », affirme Cathie Vignola, directrice d’Équijustice Haute-Côte-Nord Manicouagan, par voie de communiqué.

La journée se poursuivra avec un 5 à 7 exclusif réunissant partenaires, élus et collaborateurs afin de souligner quatre décennies d’action au service des relations humaines. Le programme prévoit un mot de la directrice, la diffusion d’une vidéo promotionnelle sur le pouvoir du dialogue et un lever de verres collectif.

« Depuis 40 ans, nous croyons profondément au pouvoir du dialogue. Derrière chaque rencontre, chaque médiation, il y a des personnes engagées qui choisissent d’écouter, de comprendre et d’avancer. C’est ce que nous célébrons aujourd’hui », déclare Mme Vignola.

Depuis sa fondation, Équijustice accompagne les personnes dans leurs démarches de réparation grâce à la médiation et à la justice réparatrice.