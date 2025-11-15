L’Oktoberfest St-Pancrace remet 15 500 $ à Centraide HCN Manicouagan

Par Johannie Gaudreault 11:00 AM - 15 novembre 2025
Temps de lecture :

C'est une somme de 15 500 $ qui a été amassée par l'OktoberFest St-Pancrace. Photo courtoisie

L’Oktoberfest St-Pancrace a généré un important élan de solidarité cette année. L’événement a permis d’amasser 15 500 $, une somme entièrement remise à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan pour soutenir des initiatives locales.

C’est grâce aux partenariats de CIMA+ et de NAPA Pièces d’auto Baie-Comeau que cette activité organisée le 4 octobre dernier à la Place de la Biosphère s’est avérée une grande réussite.

« On est vraiment fiers de voir notre communauté se mobiliser autour d’un événement qui allie plaisir et solidarité. Encore une fois cette année, l’Oktoberfest St-Pancrace a permis de rassembler la population et dynamiser la région pour la bonne cause », souligne André Morin, directeur général de la Microbrasserie St-Pancrace.

Tout au long de la journée, la Place de la Biosphère a accueilli des familles, des amateurs de bière locale et des citoyens venus célébrer la récolte tout en soutenant un organisme essentiel.

La Microbrasserie St-Pancrace a tenu à remercier l’ensemble de ses partenaires et les personnes qui ont acheté une Botte Souvenir en prévente, dont les ventes ont été entièrement versées à Centraide.

L’organisation a également salué la participation du public, qui s’est déplacé en grand nombre. Les ventes de nourriture et de boissons ont elles aussi contribué à augmenter le montant final remis à l’organisme.

Portée par ce succès, l’équipe prépare déjà la 3e édition de l’Oktoberfest St-Pancrace, prévue pour 2026, qui promet de revenir avec le même esprit festif et solidaire.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une ambassadrice de Pessamit pour la Grande semaine des tout-petits

Emplois d’Été Canada est de retour sur la Côte-Nord

Impro : Baie-Comeau espère égaliser la série contre Sept-Îles ce soir

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une ambassadrice de Pessamit pour la Grande semaine des tout-petits

Consulter la nouvelle

Emplois d’Été Canada est de retour sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 12 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer