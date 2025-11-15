Maliotenam : la sécurité publique répond après une série d’incendies

La sécurité publique de Uashat mak Maliotenam se veut rassurante auprès de la population après une série d’incendies dans la nuit du 14 au 15 novembre à Maliotenam.

« La SPUM est proactive dans son enquête et mettra tout en oeuvre pour assurer la population. ITUM surveille de près la situation », soutient la sécurité publique de Uashat mak Maliotenam (SPUM) par voie de communiqué.

Nous ne possédons pas plus d’informations au moment d’écrire ces lignes, mais la SPUM mentionne qu’il n’y aurait aucun blessé.

« Si vous détenez une information en lien avec ces événements […], il est essentiel de communiquer avec nous au (418) 961-5101 », peut-on également y lire.