Matane–Côte-Nord : un changement à l’horaire dimanche
L’horaire du traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout du dimanche 16 novembre est modifié. La traversée prévue à 14 h est devancée à 13 h et la traversée prévue à 17 h est devancée à 16 h.
Ce changement survient en raison de « conditions de navigation défavorables ». Les lieux de départ demeurent les mêmes que prévus. Les réservations seront honorées aux nouvelles heures.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord