Des Biscuits sourire au profit des soins de santé de la Côte-Nord

La campagne des Biscuits sourire des Fêtes revient dès lundi chez Tim Hortons à Baie-Comeau et Forestville. En achetant ces douceurs festives, les clients contribueront directement à la Fondation de santé et services sociaux de la Manicouagan, qui recevra 50 % des recettes pour soutenir des projets locaux.

Dès lundi prochain, la campagne des Biscuits sourire des Fêtes fait son grand retour dans les restaurants Tim Hortons de Baie-Comeau et Forestville. Cette initiative conjointe avec la Fondation SSSM invite la population à répandre la magie du temps des Fêtes « un biscuit à la fois ».

Chaque boîte contient 12 biscuits décorés d’un sourire festif et est vendue 24 $. La moitié des profits sera remise à la Fondation SSSM, tandis que l’autre moitié soutiendra les camps de la Fondation Tim Hortons.

« Une belle façon d’offrir de la douceur à vos collègues, votre famille ou vos amis tout en contribuant à une bonne cause ! », souligne la directrice de la Fondation, Chantal Asselin, dans son message à la communauté.

Les citoyens sont invités à faire leurs précommandes dès maintenant afin de maximiser les retombées de la campagne.

« Ensemble, faisons briller la magie des Fêtes pour toute la communauté », conclut Mme Asselin, qui remercie d’avance les citoyens pour leur générosité et leur soutien.