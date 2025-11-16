Le premier ministre Mark Carney rend hommage au chef métis Louis Riel

Par Steve Lambert, La Presse Canadienne 3:30 PM - 16 novembre 2025
Temps de lecture :

Les premier ministres du Manitoba et du Canada, Wab Kinew et Mark Carney, et le président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand, ont assisté à une cérémonie rendant hommage au chef métis Louis Riel, à Winnipeg, le 16 novembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/David Lipnowski

Le premier ministre fédéral a rendu hommage dimanche au leader métis Louis Riel à l’occasion du 140e anniversaire de son exécution.

M. Carney s’est joint à d’autres dignitaires sur la tombe de M. Riel à Winnipeg. Il a affirmé que le Métis s’était battu pour les droits de son peuple et contre l’injustice que celui-ci subissait.

Il a rappelé que l’exécution avait divisé la jeune nation canadienne, déclenchant notamment une grande colère des francophones au Québec. L’héritage de Louis Riel contribue à unir un Canada déterminé à retenir les leçons de l’histoire.

La Fédération des Métis du Manitoba dit croire que Mark Carney est devenu le premier premier ministre en fonction à assister à la cérémonie annuelle sur la tombe de Louis Riel.

La lutte de Louis Riel a contribué à l’entrée du Manitoba dans la Confédération.

Le chef métis a été arrêté plus tard alors qu’il menait une autre rébellion, cette fois en Saskatchewan. Traduit devant un tribunal, il a été reconnu coupable de trahison et condamné à être pendu.

