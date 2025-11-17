Chambre de commerce : un partenariat avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Chambre de commerce la Haute-Côte-Nord a officialisé un partenariat avec le Regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin d’offrir plus de services à ses membres sur le territoire.

Le partenariat conclu entre l’organisme de chez nous et le regroupement saguenéen est « un processus d’entraide », selon le président du conseil d’administration, Alex Henry.

Il fait d’ailleurs savoir que ce partenariat prendra principalement forme avec une banque de webinaires qui seront offerts gratuitement aux membres de la chambre de commerce.

« Pour le moment, c’est notre principal ajout avec ce regroupement-là. Ça va être vraiment intéressant pour les membres d’ici, car ce sont de bons sujets et les gens qui font les webinaires connaissent leur milieu et leur domaine », indique-t-il.

Les webinaires accessibles en ligne arriveront chaque mois et ils seront de qualité, toujours dans le but « d’offrir plus de services à nos membres », assure le président.

« Par exemple, le mois dernier, il y avait un webinaire avec la Banque de développement du Canada sur l’économie, particulièrement comment positionner nos entreprises dans le temps où notre économie est très particulière », dit-il.

Pas de fusion pour l’instant

La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord avait dévoilé un bilan difficile lors de sa dernière assemblée générale annuelle au printemps.

Des rumeurs concernant une possible fusion avec une autre chambre de commerce de la Côte-Nord étaient dans l’air pour possiblement remédier aux difficultés.

Alex Henry affirme que rien n’est enclenché en ce sens, et que le nouveau conseil d’administration travaille plutôt sur le service aux membres.

La chambre de commerce tiendra sa série de déjeuners-conférences pour 2026 qui avaient bien fonctionné l’an dernier, aux dires du président.

Trouver la bonne formule

La difficulté de trouver et de garder des membres en Haute-Côte-Nord avait d’ailleurs été soulevée lors de la dernière assemblée. « Tant qu’on n’est pas actif, les membres ne vont pas se présenter, d’où les nouvelles activités pour 2026 », affirme Alex Henry.

Le président ne cache pas que la chambre a réduit son volume d’activités en raison de l’absence de ressources dédiées. « Tout le monde sur le conseil d’administration a un emploi à temps plein et fait du bénévolat. On va essayer de faire des activités à la hauteur de nos ressources », révèle-t-il.

Il n’écarte pas la possibilité de trouver des employés à temps partiel pour le futur, mais précise que l’enjeu est surtout de « trouver la bonne façon de faire ».