Forestville : le dépanneur Couche-Tard Irving ferme ses portes

Par Johannie Gaudreault 1:16 PM - 17 novembre 2025
Temps de lecture :

Les camions de déménagement sont sur place le 17 novembre. Photo Johannie Gaudreault

C’est maintenant officiel, les citoyens de Forestville perdent l’un de leurs dépanneurs sur la route 138. Il s’agit du Couche-Tard Irving situé plus à l’est de la municipalité.

Le 16 novembre, la station-service appréciée des camionneurs pour son grand stationnement et ses pompes à essence diesel a fermé ses portes définitivement.

Selon des informations non confirmées par Couche-Tard, quelques travailleurs auraient perdu leur emploi tandis que certains ont été dirigés vers le dépanneur Couche-Tard Esso, quelques mètres plus à l’ouest.

Il reste tout de même trois dépanneurs et stations-services à Forestville sur la route 138.

Couche-Tard n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Les pompes à essence diesel ne sont plus fonctionnelles depuis le 16 novembre. Photo Johannie Gaudreault

