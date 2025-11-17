Forestville vend un terrain à Consignaction

Au printemps 2026, les Forestvillois verront s’ériger un lieu de retour Consignaction sur la route 138. La Ville de Forestville a vendu un terrain à l’organisme qui veut ouvrir sa nouvelle succursale le 1er juin prochain.

« La Ville a vendu un terrain au coin de la route de l’aéroport et de la route 138 pour l’installation du nouveau Consignaction. On parle d’un lieu de retour des contenants consignés au Québec », confirme la mairesse Micheline Anctil à la séance municipale du 11 novembre.

C’est donc en face de la Quincaillerie RR que le nouveau commerce sera construit. Selon l’élue forestvilloise, « la construction va pouvoir débuter au printemps avec une prise de possession estimé au 1er juin ».

Ce terrain, qui appartenait à la Ville de Forestville, servait auparavant de stationnement au Club de ski de fond Le Plein d’Air. « Mais avec une vente et un nouveau commerce, il fallait aller de l’avant et même le Club était d’accord avec nous », fait savoir Mme Anctil.

L’organisme verra donc son stationnement déménager un peu plus loin. « La Ville l’a soutenu en aménageant le terrain pour eux avec la machinerie. C’est sûr qu’ils ont des factures un peu plus importantes au niveau du déneigement. Pour cette année, compte tenu qu’ils n’avaient pas prévu cette dépense à leur budget, on va en assumer 50 % », mentionne la mairesse.

La Ville a octroyé une aide financière de 250 $ au Club Le Plein d’Air pour aider à rembourser cette dépense supplémentaire de 500 $.

Les travaux du futur Consignaction devaient débuter cet automne, mais la neige hâtive a forcé le report au printemps prochain.

« La Ville a quand même des travaux à faire aussi pour leur amener la canalisation de l’eau potable et des eaux usées. Notre département aura juste un peu plus de temps pour les réaliser. On est quand même sur la route 138, le ministère des Transports est concerné », précise Micheline Anctil.

La Ville de Forestville a apporté son soutien à l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui possède la marque Consignaction, pour ses démarches d’installation sur son territoire.

« Quand ils nous ont dit qu’ils voulaient s’installer à Forestville, parce qu’il y a une vie économique, il y a des commerces, on les a dirigés vers les terrains qu’on avait. Ils ont fait leur choix selon leurs critères », divulgue la mairesse précisant que l’organisme tenait à avoir pignon sur rue sur la 138.

La Ville de Forestville se dit très fière d’accueillir Consignaction. « C’est un message important au niveau des matières résiduelles. On parle de développement durable », témoigne l’élue qui salue aussi la création d’emplois afférente au projet.

Un lieu de retour

Le nouveau Consignaction ne comprend aucune transformation. Il ne demeure qu’un emplacement pour retourner ses consignes.

« Les citoyens vont pouvoir y déposer leurs contenants dans des gobeuses ou des sacs transparents. Les contenants sont ensuite récupérés par des transporteurs et sont acheminés vers des centres de consolidation », explique Mme Anctil qui prévoit faire de la sensibilisation à la population d’ici l’ouverture.

Pour la mairesse, ce chantier représente non seulement un pas vers une ville qui se veut être verte et responsable, mais aussi une belle opportunité économique. « C’est une fierté de l’accueillir dans notre milieu », conclut-elle.

Notons que les lieux de retour Consignaction et Consignaction+ sont des espaces de type « boutique » à la facture visuelle moderne, qui répondent à de hautes exigences sur le plan du rendement, de l’efficacité et du service à la clientèle. Les technologies de pointe qui y sont déployées permettent de traiter les milliards de contenants de boisson sous consigne au Québec.

Leur objectif est de récupérer, valoriser et recycler un plus grand nombre de contenants de boisson d’aluminium, de plastique et de verre.

Consignaction précisera le projet en entrevue avec le Journal cette semaine.