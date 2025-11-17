Une Grande semaine pour les tout-petits de la Haute-Côte-Nord

La Ville de Forestville a lancé, lundi après-midi, la Grande semaine des tout-petits, qui se tient du 17 au 23 novembre. Pour l’occasion, la mairesse Micheline Anctil a procédé à une levée de drapeau, en compagnie des tout-petits du CPE La Giroflée.

La Grande semaine des tout-petits est un événement national qui en est à sa 10e édition. Elle se veut l’occasion de réaffirmer l’importance de faire de la petite enfance une priorité pour les municipalités.

« La Ville aujourd’hui, elle voulait redire l’importance qu’on veut accorder aux enfants, aux familles, aux adolescents dans toutes nos actions. On veut être une municipalité inclusive et faire en sorte que les droits des plus petits soient respectés », mentionne Mme Anctil, lors d’une activité spéciale organisée à l’hôtel de ville.

Marie-Christine Joubert, directrice du Centre de petite enfance (CPE) La Giroflée, rappelle que le 20 novembre sera la Journée internationale du droit des enfants.

« Ça veut dire que les gens se sont réunis pour affirmer que les tout-petits ont des droits eux aussi. Un des droits fondamentaux des enfants est de recevoir un programme éducatif dès la petite enfance », fait-elle savoir.

Cette dernière se réjouit de voir que les municipalités de la Haute-Côte-Nord ont emboîté le pas et se sont jointes au CPE pour lever le drapeau de la Grande semaine des tout-petits. « Elles nous disent qu’elles y croient », témoigne Mme Joubert.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, et la directrice générale du CPE La Giroflée, Marie-Christine Joubert, entourent la mascotte du CPE prénommée Oly. Photo Johannie Gaudreault

Politique familiale

La Ville de Forestville n’est pas encore reconnue comme Municipalité amie des enfants. Mais elle possède une politique familiale qui viendra d’ailleurs à échéance l’an prochain. « On la maintient, on va la mettre à jour. Pour la mettre à jour, on va asseoir un comité avec tous les partenaires. Qu’est-ce qui est important, qu’est-ce qu’on veut faire à la Ville comme actions ? », résume la mairesse.

Les loisirs, plus précisément les espaces de jeux extérieurs, sont des actions prioritaires pour les élus forestvillois qui prennent à cœur les besoins des plus jeunes citoyens.

« Le dernier investissement de la Ville, c’est dans le parc centre-ville, les jeux d’eau, les glissades, les modules, c’est vraiment pour accueillir les enfants et les familles », rappelle Micheline Anctil en ciblant aussi le parc des naissances.

Le parc Albertus-Tremblay, situé dans le parc de maisons mobiles, fait partie des visions de développement de la municipalité.

« On a fait une visite, on est en train de regarder ce parc qui, je pense, a manqué d’amour, mais sur lequel la Ville veut investir au cours des prochaines années. Le concept n’est pas encore développé », précise-t-elle.

Pour la mairesse, que la Ville de Forestville possède tous ces parcs est un élément clé de l’importance qu’elle accorde aux tout-petits. « Les enfants aiment aller dehors, jouer, faire leurs apprentissages. Que la Ville ait plein de verdure, des parcs de jeux, ça fait en sorte de créer un beau milieu de vie pour les enfants. »

En plus de développer ses propres projets pour les enfants, l’instance municipale souhaite répondre présente quand les organismes du milieu créent des initiatives en ce sens.

Aux Bergeronnes, une activité a également été tenue avec le CPE La Giroflée. Le drapeau a été hissé devant l’hôtel de ville. Photo Facebook

Les enfants du CPE ont aidé la mairesse Micheline Anctil à hisser le drapeau de la Grande semaine des tout-petits. Photo Johannie Gaudreault