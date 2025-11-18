Capturer et réutiliser le CO2 des grands émetteurs de Sept-Îles et Port-Cartier coûterait 1 milliard $

Une étude sur la capture et la réutilisation du CO 2 rejeté par l’Aluminerie Alouette, ArcelorMittal et Rio Tinto IOC sur la Côte-Nord démontre que le projet serait réaliste et rentable, mais qu’il nécessiterait au moins 1 milliard de dollars d’investissements.

La région émet à elle seule plusieurs millions de tonnes de CO 2 par année. Louis Fradette est professeur titulaire au département de génie chimique de Polytechnique Montréal. Il est aussi co-fondateur de l’entreprise CylcleCarbone, qui offre une technologie de capture de CO 2 .

Il a piloté l’étude qui s’inscrivait dans les travaux du projet de la zone d’innovation (ZIMER) du Cégep de Sept-Îles. Le Centre de recherche et d’innovation en intelligence énergétique du Cégep (CR2ie) était aussi partenaire. La MRC de Sept-Rivières et le ministère de l’Environnement ont chacun contribué pour 150 000 $ au projet de plus d’un demi-million de dollars. Le reste était assumé par les trois grands industriels.

Les recherches se sont traduites par trois rapports étoffés d’une cinquantaine de pages chacun. Ils ont été remis aux trois industriels participants à l’été 2024, selon M. Fradette.

Ils contiennent une vingtaine de recommandations en vue d’atteindre l’objectif, qui était de cibler une façon de faire une sorte d’économie circulaire, en réutilisant le CO 2 émis par les grands émetteurs du territoire.

« Non seulement c’est faisable, mais en plus, ça peut être rentable économiquement parlant », révèle Louis Fradette, à propos des conclusions de l’étude. « Plutôt que de payer pour l’envoyer au dépotoir [le CO 2 ], on peut bénéficier de ce carbone-là plusieurs fois, le transformer de façon économique en du carbone de seconde main, puis de troisième main, puis de quatrième main, avant de l’envoyer à l’atmosphère », poursuit-il.

Cependant, il en coûterait au moins 1 milliard de dollars, selon les estimations.

« C’est sûr qu’il y a un investissement à faire, mais la belle chose, c’est que ça a le potentiel de rapporter des sous cette chose-là, ce qui fait qu’il y a une rentabilité éventuelle à ça, mais ça reste des investissements conséquents », admet l’ingénieur. « On parle de trois usines qui ont un million de tonnes d’émissions par année chacune, donc déjà en partant, ce sont des équipements conséquents. Juste aller le capturer, puis ensuite, eux, mettre en place les améliorations qu’il faut, c’est beaucoup d’argent. »

Ensemble

Mais le principal défi, selon M. Fradette, ne repose pas tant sur l’aspect monétaire. Il est plutôt question de coordonner tous ces joueurs et différents intervenants de la région pour un projet commun.

Car pour le chercheur, c’est clair : « seul, on n’y arrive pas ».

De nombreuses recherches individuelles ont déjà été réalisées par le passé et la plupart en arrivent à la même conclusion, selon Louis Fradette.

« Vous allez en trouver autant et autant des rapports sur Internet qui montrent qu’une telle entreprise a fait une étude et que ça ne marche pas, que c’est trop cher de réduire tous ces gaz à effet de serre. Tout seul dans son coin, on n’y arrive pas », réaffirme M. Fradette.

Ce serait aussi une question de structure, à savoir, qui prendra le leadership d’un tel projet.

« La structure sociétale, la façon dont les gouvernements, les agences sont organisées (…) il faut asseoir une vingtaine d’organismes ensemble à une table pour que tout le monde puisse s’entendre, puis qu’on voit comment ça peut être coordonné. Ça ne peut pas être pris en main par une entreprise seule », réitère-t-il.

La suite ?

Plus d’un an après la remise de ces rapports, quelles sont les intentions d’ArcelorMittal, de l’Aluminerie Alouette et de Rio Tinto IOC à la lecture des recommandations ?

Seule l’Aluminerie Alouette a donné suite au Nord-Côtier. L’entreprise qui produit du CO 2 est définitivement intéressée à réutiliser du carbone. Elle affirme être à l’étape de « valider le niveau de maturité des technologies ».

« Les résultats de cette étude-là, ça va contribuer de notre côté (…) à l’identification et à la mise en place de projets, notamment en matière de capture de carbone », a affirmé Marie-Claude Guimond, porte-parole d’Aluminerie Alouette.

Pour l’entreprise, cette étude représente un outil de plus vers son objectif d’atteindre le Net Zéro d’ici 2050. Elle en est toujours à analyser son contenu, afin de voir comment les technologies présentées pourraient être mises à contribution dans le plan global d’Alouette.

« Il faut comprendre que ce sont des technologies qui sont émergentes, qui sont en développement, mais ça permet d’identifier des potentiels d’intérêt », indique Mme Guimond.

Pour Aluminerie Alouette, cette étude est définitivement positive.

De son côté, ArcelorMittal a refusé de commenter. Chez Rio Tinto, la personne-ressource pour ce dossier n’était pas disponible la semaine dernière, nous a-t-on indiqué.

C’est long

Louis Fradette n’est pas dupe.

« Avant de trouver à financer un projet pour un milliard de dollars, je sais d’avance que juste le financement, c’est en années avant d’être capable de ficeler des choses comme ça, puis après, d’assembler les technologies, de faire l’ingénierie. Ça va prendre 5, 8, 10 ans avant que ça se réalise », dit-il.

Celui qui a consacré les 15 dernières années à la capture de carbone affirme qu’il fait ce travail avant tout pour ses enfants.

« Ça prend une génération avant de faire des changements de ce type-là, parce que c’est tellement profond », dit-il. « Ce n’est pas ma génération qui va voir ça. Mon but, à moi, ce serait de voir de premières installations se mettre en place, mais ceux qui vont réellement bénéficier, c’est dans 20, 30, 40 ans ».