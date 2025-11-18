L’Unité Domrémy de Baie-Comeau veut sensibiliser les jeunes à la consommation

Par Karianne Nepton-Philippe 1:22 PM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

L'Unité Domrémy de Baie-Comeau lance une campagne de sensibilisation sur la consommation abusive de certaines substances, comme l'alcool et plusieurs drogues. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’Unité Domrémy de Baie-Comeau lance une campagne de sensibilisation à la consommation abusive de cinq substances psychoactives : l’alcool, de cannabis, les amphétamines, la cocaïne et les opioïdes. Cette commande du CISSS Côte-Nord vise principalement les jeunes du secondaire et les jeunes adultes. 

« Peut-être que les jeunes ne connaissent pas nécessairement les effets des substances, donc parfois ça peut générer des conséquences néfastes. Et je pense qu’on ne pourra jamais assez sensibiliser », lance Curby Charette Graveline, directrice générale de l’Unité Domrémy. 

En février 2024, l’Unité Domrémy a été approchée par la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord afin de développer un projet portant sur les substances psychoactives.

« La mission de l’organisme a évolué au cours des dernières années, parce qu’on avait des besoins grandissants », fait savoir Curby Charette Graveline. « Mais, au départ, l’Unité Domrémy avait pour mission première d’aider les personnes avec des troubles de dépendance. Ça demeure une priorité pour nous. »

Cinq substances, dont l’alcool et le cannabis

Cinq substances plus fréquentes ont été ciblées par l’organisme. 

Curby Charette Graveline soulève que l’alcool est la substance la plus consommée. Non seulement il y a une hausse en ce qui concerne sa consommation abusive, mais elle indique que la proportion de personnes qui boivent de l’alcool est plus élevée chez les jeunes de 18 à 24 ans.

Après l’alcool vient le cannabis. La directrice générale remarque dans les statistiques au Québec que les jeunes de 15 à 24 ans forment la plus grande proportion des consommateurs. 

« Il y a une certaine augmentation pour certaines substances. Toutefois, les substances évoluent. Il y a l’ajout d’opioïdes principalement dans la cocaïne et dans les amphétamines », explique-t-elle. 

Photo Karianne Nepton-Philippe

Sept catégories pour mieux comprendre 

L’Unité Domrémy mise, pour sa campagne de sensibilisation, sur l’affichage de panneaux et la diffusion de capsules sur les cinq substances sélectionnées. 

Chaque affiche contient une substance, qui est divisée en sept catégories. On y explique ce que c’est, on détaille les différentes formes qu’elle prend, on parle du jargon de rue et on dit quel est « le buzz ». 

Il est ensuite écrit les risques qui y sont associés, comment les réduire et comment on peut devenir accro. 

Le plus d’endroits possible

Curby Charette Graveline aimerait voir ces affiches installées au plus d’endroits possible. Celles-ci seront distribuées à tous les partenaires de la Côte-Nord. 

Les écoles, le Carrefour jeunesse de Manicouagan, les maisons des jeunes ainsi que les ressources oeuvrant en dépendance et en santé mentale font partie des emplacements ciblés. 

Elle mentionne aussi qu’il est possible de voir et partager les capsules, dans lesquelles on retrouve la même information, à partir de la page Facebook et du compte Instagram de l’Unité Domrémy. 

Curby Charette Graveline, directrice générale de l’Unité Domrémy de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

