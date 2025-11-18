Tadoussac invite ses citoyens à jaser

La Municipalité de Tadoussac invite la population avec venir prendre un café avec ses élus le jeudi de la semaine où s’est tenue une séance du conseil municipal, une initiative de son nouveau maire Claude Brassard qui désire être plus près que jamais des citoyens.

Accompagné par son conseil municipal, Claude Brassard a décidé d’instaurer une activité de rencontre citoyenne peu après le conseil municipal mensuel à la Maison du tourisme.

« C’est une façon pour les citoyens de venir poser des questions sur des points du dernier ordre du jour, ou de venir partager leurs préoccupations », fait-il savoir d’entrée de jeu.

Lors de la première rencontre du 13 novembre, trois personnes ont répondu à l’invitation attendue fermement par le maire avec du café et bien du temps devant lui.

Cela n’a toutefois pas empêché les échanges d’être « nombreux et stimulants », et le maire indique que la rencontre pourra être déplacée au besoin dans la journée pour faire participer le plus grand nombre de citoyens possible.

« Étant donné que ce n’est pas tout le monde qui est présent sur les réseaux sociaux, si on se dit que ce serait mieux l’après-midi, on va déplacer le café-rencontre et on va se libérer en conséquence », affirme l’élu.

Un conseil de communication

Claude Brassard a le souhait de communiquer le plus possible avec les citoyens de Tadoussac, et affirme vouloir être un « conseil de communication ».

« Il faut dire les choses et pourquoi on les fait. On a beau être municipal et mettre des règlements pour les gens, il faut quand même les respecter comme municipalité et dire à la population qu’est-ce qui se passe », révèle-t-il.

Il dit d’ailleurs être en démarche pour assurer une constance dans la publication du journal municipal Le Miroir de manière mensuelle « afin de pouvoir rejoindre nos aînés ».

La Municipalité avait instauré un projet pilote à pareille date l’an dernier afin de donner une seconde vie à la Maison du tourisme, qui a pris le nom de Tiers Lieu et qui offrait des activités culturelles et participatives.

La coordonnatrice du développement socioéconomique, tourisme et culture de l’époque a quitté les rangs de la Municipalité et le Tiers Lieu a arrêté sa programmation au printemps 2025.

Toutefois, le maire affirme que l’équipe municipale « est bien motivée » à rendre vivant ce concept une fois de plus.

« L’idée est bonne, c’est générationnel, et je trouve ça important qu’on se donne des voies de communication », détaille M. Brassard.

Gros dossiers

La Municipalité a adopté un avis de motion et un projet de règlement le 11 novembre pour que la Maison du tourisme soit citée comme immeuble patrimonial au niveau gouvernemental. « Elle est déjà reconnue par la Municipalité, et de la classer comme patrimoniale va nous permettre un jour ou l’autre de pouvoir la restaurer », dit Claude Brassard en référence à la toiture qui a besoin d’être changée.

La restauration des portes de la cale sèche avait donné des maux de tête à la Municipalité dans les dernières années, et Claude Brassard assure « être déjà au téléphone » afin de trouver de bonnes informations pour aider la Municipalité à cogner à la bonne porte.

« Économiquement, c’est important en raison des rentrées d’argent, car c’est ce qui nous permet de maintenir les taxes ou de financer des projets. Il y a aussi l’aspect patrimonial, car c’est la seule de ce type au Canada », indique-t-il.

Le maire a aussi émis le souhait d’enclencher le travail le plus tôt possible à la Municipalité en ce qui concerne les projets majeurs. « Ce ne sera pas facile au niveau des aides financières publiques, alors on devra finaliser les projets qu’on a en ce moment et être prêt à déposer rapidement pour ceux qu’on veut faire », affirme l’élu dévoilant qu’il y aura des tables de travail dans les prochains temps pour orchestrer le tout.