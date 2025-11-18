Territoire ancestral : Essipit, Mashteuiatsh et Pessamit signent une entente historique

Les Premières Nations d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit ont franchi une étape marquante dans la reconnaissance et l’exercice de leurs droits ancestraux en signant une Déclaration d’engagement pour une gouvernance conjointe sur Tshitassinu tshiuetunussit, un vaste territoire ancestral commun non cédé situé sur le Nitassinan.

L’entente, officialisée le 18 novembre, vise à établir un modèle partagé de gestion du territoire fondé sur la responsabilité, la solidarité et le respect des traditions innues.

Cette démarche commune affirme la volonté des trois Nations d’assumer pleinement leur souveraineté territoriale tout en conciliant développement économique, préservation des ressources et pratiques traditionnelles.

Elle s’inscrit dans le cadre des droits ancestraux protégés par la Loi constitutionnelle de 1982 et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Cette déclaration est un acte fort d’unité et de responsabilité. Elle affirme notre autodétermination et notre volonté de bâtir un avenir commun, dans le respect de nos cultures et notre territoire. Nous voulons que Tshitassinu tshiuetunussit [partie sud-ouest], devienne un modèle de gouvernance autochtone exemplaire, où la solidarité et la coopération guident chaque décision », déclare Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit.

Pour les trois Premières Nations, la collaboration est la pierre angulaire de cette gouvernance partagée, qui se veut inclusive et bénéfique tant sur les plans économique que culturel. L’objectif est également de favoriser la cohabitation avec les autres Premières Nations fréquentant ce territoire.

« Il s’agit d’une première étape qui guidera nos Nations vers une gouvernance partagée de Tshitassinu tshiuetunussit [partie sud-ouest]. La collaboration est au cœur de cette démarche afin de promouvoir une cohabitation harmonieuse du territoire entre nous, mais également avec les autres Premières Nations qui fréquentent le territoire ciblé. Unissons-nous pour les générations futures afin de faire honneur aux enseignements transmis par nos ancêtres », ajoute le chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Jonathan Germain.

Le chef de Pessamit, René Simon, souligne pour sa part la continuité d’une présence millénaire et l’importance symbolique de cette entente.

« Sur ces terres foulées par nos ancêtres depuis des temps immémoriaux, nous réaffirmons notre présence et notre responsabilité collective. Par cette entente, le territoire partagé devient un symbole d’unité entre nos trois Nations », lance-t-il.

« Nous affirmons notre autodétermination, notre volonté de marcher ensemble et d’établir une gouvernance partagée sur Tshitassinu tshiuetunussit [Partie sud-ouest], désignée terre commune, guidés par nos valeurs traditionnelles et la sagesse de notre culture », poursuit M. Simon.

Tshitassinu tshiuetunussit, auparavant désigné comme la ” Partie sud-ouest ” dans l’Entente de principe d’ordre général de 2004, signifie ” Notre territoire, dans la région du sud ” dans les langues innues. Ce territoire commun revêt une importance stratégique et culturelle pour les trois Nations signataires.