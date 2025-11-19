Agressions sexuelles : un ex-massothérapeute de Baie-Comeau est déclaré responsable

Par Alexandre D'Astous, Initiative de journalisme local 11:10 AM - 19 novembre 2025
Steeve Pellerin a travaillé comme massothérapeute à Baie-Comeau. Photo : Sûreté du Québec

Steeve Pellerin, ce massothérapeute qui souhaite revenir sur ses plaidoyers de culpabilité enregistrés à 13 chefs d’agression sexuelle puisqu’une entité maléfique aurait pris le contrôle de son corps pendant 20 ans, a été déclaré responsable criminellement le 17 novembre au palais de justice de Rivière-du-Loup.

La nouvelle avocate de l’accusé, Me Jacinthe Maurice, a déposé une requête afin de faire invalider le plaidoyer de culpabilité de son client. La requête sera débattue le 17 décembre.

Si elle est acceptée, les plaidoyers de culpabilité enregistrés le 14 février dernier seront annulés et il y aura un procès. Si elle est refusée, le plaidoyer de culpabilité sera maintenu et il y aura des représentations sur la peine.

Treize femmes avaient porté plainte pour des événements survenus entre 2005 et 2022 à Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Sept-Îles. Pellerin avait reconnu les faits avant la tenue de son procès avant de se rétracter au moment des représentations sur sentence.

Lors de massages, l’homme de 49 ans de Notre-Dame-du-Portage se serait porté à des attouchements aux parties génitales, aux fesses et aux seins des victimes.

L’avocat qui représentait Steeve Pellerin, Me Félix Pouliot, a décidé de se retirer du dossier face à la volte-face de son client.

Arrêté en octobre 2023

La Sûreté du Québec a procédé, le 11 octobre 2023, à l’arrestation de l’homme à Rivière-du-Loup.

Il a comparu le jour même au palais de justice, par visioconférence, pour répondre à des accusations en matière d’agression sexuelle. Pellerin a été remis en liberté sous conditions, le lendemain, pour la suite du processus judiciaire.

Agressions sexuelles : un ex-massothérapeute de Baie-Comeau plaide qu’il était possédé

