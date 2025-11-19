Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord  : nouvelle formule pour les paniers de Noël

Le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord adopte une nouvelle formule pour la distribution de ses paniers de Noël cette année afin de mieux répondre à la demande.

L’organisme basé aux Escoumins conclut une grosse année avec son changement de nom, le début des travaux dans ses bureaux et un temps des Fêtes qui requiert beaucoup de ressources et de personnel.

À l’approche de cette période de l’année, le Carrefour Solidaire a décidé changer de formule pour ses paniers de Noël et offrira à la fois la distribution comme auparavant et une alternative en cartes-cadeaux.

« On a commencé ça, car ça s’en venait compliqué de gérer les paniers. On avait des gens avec des conditions comme l’intolérance au lactose et le diabète par exemple, et quand on envoyait nos bénévoles, ça pouvait être difficile de tenir compte de toutes ces conditions », indique la directrice Nathalie Beaudoin.

En demande

L’organisme desservant le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord a enregistré une hausse dans la demande de paniers de Noël, passant de 64 en 2022 à plus de 90 l’an dernier.

Il pourrait donc économiser en coûts avec les cartes-cadeaux qui n’ont pas besoin de bénévoles avec des automobiles.

Les cartes auront une valeur de 150 $ pour une personne avec une tranche de 25 $ par personne additionnelle.

Nathalie Beaudoin fait savoir qu’il y aura toutefois des règles à respecter.

« On veut responsabiliser les gens, mais ils ne pourront pas acheter n’importe quoi comme de l’alcool ou de la loterie. Ça va être spécifié sur la carte, ce sera uniquement de la nourriture », explique-t-elle.

Flexibilité

La démarche est inspirée du programme de cartes d’épicerie offert par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan mis en place il y a deux ans, qui vise à assurer une plus grande flexibilité annuelle dans les dépannages alimentaires.

« Ça existe encore à la grandeur de la MRC, et ça marche vraiment bien. Les gens aiment bien ça », dévoile Mme Beaudoin.

« C’est quand même 25 000 $ en cartes-cadeaux, c’est quand même très bon. Ça aide beaucoup les gens sur notre territoire », complète-t-elle.

Elle révèle que le programme est particulièrement utile pour les gens dans le besoin qui vivent des situations de vie un peu particulières.

« Parfois, ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les barèmes habituels comme des gens qui vivent des situations comme des grossesses ou des séparations, et ça les aide beaucoup le temps qu’ils reviennent aux programmes normaux », dit-elle.

Travaux finis au printemps

Le Carrefour Solidaire procède actuellement à l’agrandissement de ses bureaux et les travaux vont bon train.

« À un moment donné, il va falloir fermer nos bureaux pour les changer de place. Je ne pense pas que ce soit terminé avant le mois de mars », divulgue Nathalie Beaudoin.

Elle indique que l’avancement des travaux est dicté par les subventions et les bailleurs de fonds, mais que ces derniers sont très impliqués dans le processus.

« Certains nous ont donné du matériel à la place de fonds. On peut encore avoir des surprises, mais je suis confiante que ça va être terminé au printemps », révèle la directrice.

Les investissements se chiffrent aux alentours de 600 000 $ et il manque un peu moins de 100 000 $ à l’organisme pour son budget total. « Ça a été long à commencer, mais ça avance bien », termine Mme Beaudoin.