Développement social : la MRC de La Haute-Côte-Nord fixe ses priorités

La MRC de La Haute-Côte-Nord a dévoilé sa nouvelle planification stratégique en développement social. C’est la finalité d’un exercice d’un an qui visait à définir une vision commune pour un territoire vivant, solidaire et inclusif.

Réunis à Portneuf-sur-Mer le 19 novembre, plus d’une cinquantaine de partenaires ont participé à la présentation des résultats d’une vaste démarche de planification stratégique réalisée en collaboration avec les milieux sociocommunautaires, institutionnels et économiques.

L’exercice marque une étape importante pour la région, qui fait face à des enjeux structurants de dévitalisation, d’accès aux services et de participation citoyenne.

« En fait, on présente les résultats d’une démarche qui a duré environ un an, qui était notre démarche de planification stratégique qu’on a faite collectivement avec plus d’une cinquantaine de partenaires », explique d’entrée de jeu Geneviève Dick, conseillère en développement des communautés à la MRC.

La démarche a permis de définir des valeurs communes telles que le courage, la transparence et le respect, des principes qui ont guidé l’ensemble des ateliers menés avec l’accompagnement de Communagir.

Selon Geneviève Dick, les partenaires se sont donné une vision claire. « La Haute-Côte-Nord y est définit comme un territoire vivant, solidaire où est-ce que les gens s’entraident, où est-ce que tout le monde est inclus. »

La MRC fait face à plusieurs réalités : dévitalisation, pauvreté, exclusion sociale, vieillissement, accès au logement, transport, éducation et inclusion numérique. Pour la conseillère, il était essentiel de les aborder ensemble.

« Par exemple, notre territoire est particulièrement touché par la dévitalisation, par les enjeux de pauvreté, d’exclusion sociale. Donc c’est super important d’aborder ces enjeux-là de façon collective, vraiment en collaboration pour qu’on n’échappe personne », affirme-t-elle.

L’objectif est également de mieux comprendre les problématiques vécues sur le terrain. « Ça fait partie des axes de soutien, ensuite de développer un peu plus nos collaborations, puis d’inclure davantage les citoyens et citoyennes… », précise Mme Dick.

Des pistes d’action déjà évoquées

Bien que la planification stratégique marque surtout la définition d’une vision commune, quelques pistes d’action ont émergé lors d’un atelier tenu en septembre. Parmi elles : le développement de logements sociaux ou communautaires, l’amélioration du transport collectif et les initiatives en sécurité alimentaire.

Geneviève Dick souligne un exemple concret. « Aujourd’hui, on a un super bel exemple. Les légumes qui ont été récoltés se sont retrouvés avec la soupe populaire de Forestville qui nous cuisine notre repas aujourd’hui d’ailleurs. C’est un bel exemple de projet collectif qui peut résulter d’une concertation comme ça. »

Un territoire qui se démarque au Québec

La MRC de La Haute-Côte-Nord n’en est pas à ses premières avancées en développement social. Elle a été parmi les premières MRC au Québec à se doter d’une politique de développement social en 2018.

La conseillère estime que cette mobilisation inspire ailleurs dans la région. « Je sais qu’il y a d’autres territoires qui nous regardent pour dire “ah mon Dieu, il se passe quelque chose en Haute-Côte, on aimerait ça faire la même chose” », fait-elle savoir.

Geneviève Dick quittera son poste dans les prochains jours, mais assure que la démarche est désormais solidement ancrée. Une nouvelle gouvernance collective est en place afin que le travail se poursuive indépendamment des changements de personnel. « Ça ne s’arrête pas avec mon départ », assure-t-elle.