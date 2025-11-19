Forestville : les bâtiments municipaux doivent être évalués

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

La Ville de Forestville doit procéder à l'évaluation de tous ses bâtiments municipaux, dont l'hôtel de ville (photo). Photo Johannie Gaudreault

La Ville de Forestville mandate la firme L2G Évaluation pour évaluer tous ses bâtiments municipaux, incluant tous les équipements qu’on y retrouve, au coût de 39 050 $. Il s’agit d’une demande gouvernementale à toutes les municipalités du Québec puisqu’on estime que leurs bâtiments seraient sous-assurés. 

À Forestville, ça fait longtemps qu’une évaluation complète n’a pas été réalisée, selon la mairesse Micheline Anctil. « La méthode qu’on va utiliser maintenant n’a jamais été faite », a-t-elle confirmé en séance du conseil municipal.

« Les bâtiments sont tous assurés à une valeur estimée, mais c’est là le problème. Les municipalités, même le gouvernement, se sont rendu compte dans les dernières années, que ce soit lors de pluies torrentielles ou toutes sortes d’événements, les bâtiments sont sous-assurés », a-t-elle expliqué.

C’est pourquoi il est demandé aux municipalités de mettre à jour leur évaluation. « Il faut procéder de façon beaucoup plus structurée et structurante pour les assurances à venir. Il y a une mise à jour annuelle et une révision en 2029. Donc il faut suivre ce dossier-là dorénavant », a soutenu Mme Anctil. 

La proposition de la firme embauchée inclut donc une option de mise à jour annuelle pour les années 2026, 2027 et 2028 à 4 500 $ par année ainsi qu’une réévaluation complète à prévoir en 2029. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La SQ recherche toujours Pascal Duguay de Godbout

Un test du système « En Alerte » aura lieu mercredi partout au Canada

Un vent d’énergie pour les organismes famille de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

La SQ recherche toujours Pascal Duguay de Godbout

Consulter la nouvelle
Actualité

Un test du système « En Alerte » aura lieu mercredi partout au Canada

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 19 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer