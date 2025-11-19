Forestville : les bâtiments municipaux doivent être évalués

La Ville de Forestville mandate la firme L2G Évaluation pour évaluer tous ses bâtiments municipaux, incluant tous les équipements qu’on y retrouve, au coût de 39 050 $. Il s’agit d’une demande gouvernementale à toutes les municipalités du Québec puisqu’on estime que leurs bâtiments seraient sous-assurés.

À Forestville, ça fait longtemps qu’une évaluation complète n’a pas été réalisée, selon la mairesse Micheline Anctil. « La méthode qu’on va utiliser maintenant n’a jamais été faite », a-t-elle confirmé en séance du conseil municipal.

« Les bâtiments sont tous assurés à une valeur estimée, mais c’est là le problème. Les municipalités, même le gouvernement, se sont rendu compte dans les dernières années, que ce soit lors de pluies torrentielles ou toutes sortes d’événements, les bâtiments sont sous-assurés », a-t-elle expliqué.

C’est pourquoi il est demandé aux municipalités de mettre à jour leur évaluation. « Il faut procéder de façon beaucoup plus structurée et structurante pour les assurances à venir. Il y a une mise à jour annuelle et une révision en 2029. Donc il faut suivre ce dossier-là dorénavant », a soutenu Mme Anctil.

La proposition de la firme embauchée inclut donc une option de mise à jour annuelle pour les années 2026, 2027 et 2028 à 4 500 $ par année ainsi qu’une réévaluation complète à prévoir en 2029.