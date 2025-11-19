Incendie à Moisie : des gens détruits par le meurtre de Jimmy Maltais

Par Sylvain Turcotte 2:22 PM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

L’enquêteur de la SQ dans le dossier de l’incendie criminel du 16 octobre 2024 à Moisie. Guillaume Poirier, et l’avocat de la Couronne, Me Marc Bérubé. Photo Sylvain Turcotte

Dans l’auditoire de la salle du palais de justice de Sept-Îles pour l’enquête préliminaire des trois accusés du meurtre de Jimmy Maltais, il y a des proches de la famille de la victime, dont une qui a confié au Journal que son quotidien n’est plus le même. 

Pour sa sécurité, la personne rencontrée préfère ne pas être nommée. Elle a souligné que les parents de Jimmy Maltais, le Septilien retrouvé sans vie dans l’incendie d’une maison mobile à Moisie le 16 octobre 2024, sont « des gens détruits. C’est cruel pour des gens d’avoir à vivre ça. Ils sont marqués à vie, au fer rouge », a-t-elle affirmé. 

La dame a assisté à plusieurs des étapes depuis le début des procédures. 

Sa présence, même si les parents de la victime ne sont pas sur place pour l’enquête, « c’est pour un réconfort pour la famille. On partage leur peine. Ils ne s’en remettront jamais », a-t-elle exprimé. 

Originaire de Longue-Pointe-de-Mingan et maintenant établie à Sept-Îles, elle souligne que son quotidien n’est plus le même depuis les deux dernières années, avec les événements du crime organisé, même si personne n’est à l’abri. 

« Tout le monde est touché de près ou de loin », dit-elle. 

Elle ne sort plus prendre sa marche le soir, et « je barre mes portes, ce que je ne faisais pas avant ». 

« Il faut faire attention avec tout ce qui se passe, car les personnes visées ne devaient pas l’être des fois. Je me sens moins sécure », dit-elle. 

L’enquête

Quant à l’enquête préliminaire pour les trois hommes accusés du meurtre, elle s’est ouverte mercredi matin. Une liste d’une trentaine de preuves a été déposée, sous forme de clé USB, par la Couronne.

En raison d’une ordonnance, il est interdit de publier les preuves recueillies. Plusieurs témoins seront appelés à la barre pour les cinq journées d’audience prévues. 

Feu à Moisie : début de l’enquête préliminaire pour trois individus accusés de meurtre

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Simon Philibert à la présidence d’honneur du Défi OSEntreprendre

Forestville se mobilise pour les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes

Agressions sexuelles : un ex-massothérapeute de Baie-Comeau est déclaré responsable

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Simon Philibert à la présidence d’honneur du Défi OSEntreprendre

Consulter la nouvelle

Forestville se mobilise pour les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 19 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer