CHRONIQUE | Ton énergie hivernale, c’est maintenant qu’elle se prépare!

Les jours raccourcissent, les températures chutent, et avec elles arrivent les éternuements et les petits coups de mou… Oui, l’hiver pointe le bout de son nez ! Mais attention : tu peux agir dès maintenant pour aider ton système immunitaire à rester au top. Voici quelques gestes simples — et efficaces — pour passer la saison froide sans tomber dans les bras du virus du moment.

1. Donne un coup de pouce à tes défenses naturelles

Ton système immunitaire, c’est ton meilleur allié. Il te protège sans relâche, sans que tu t’en rendes compte, mais il a besoin d’un peu de soutien de ta part. La clé, c’est de lui offrir les bons nutriments, un bon rythme de vie et un peu de bienveillance.

L’alimentation reste le premier rempart contre les virus. Commence par revoir ton assiette : fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes t’apportent une foule de vitamines et de minéraux essentiels. Et n’oublie pas : un plat simple, cuisiné maison, vaut toujours mieux qu’un plat tout prêt, souvent peu optimal pour soutenir ton corps.

2. Vitamine C : l’incontournable

Tu la connais bien, cette fameuse vitamine C ! Elle soutient la production de globules blancs, ces petits soldats de ton système immunitaire. Tu la trouveras dans les agrumes (les fruits d’hiver par excellence) et les bleuets, mais aussi dans des aliments parfois insoupçonnés : le kiwi, le poivron rouge, le brocoli ou encore le persil frais.

Petit bonus : la vitamine C est sensible à la chaleur, alors évite de trop cuire ou de trop réchauffer ces aliments. Privilégie les fruits et légumes crus pour en profiter pleinement.

Et pour compléter ton arsenal santé, pense à te préparer une infusion de gingembre frais et de tranches de citron. C’est un véritable cocktail naturel pour ton immunité ! Le gingembre stimule la circulation, réchauffe le corps et possède des propriétés anti-inflammatoires. Le citron, lui, apporte une dose bienvenue de vitamine C. Verse de l’eau chaude (mais pas bouillante) sur quelques tranches de gingembre et de citron, laisse infuser une dizaine de minutes, puis savoure. Tu peux y ajouter une touche de miel pour adoucir le tout.

3. Vitamine D : le soleil de l’hiver

Si la vitamine C vient de ton assiette, la vitamine D, elle, est fabriquée par ton corps grâce à l’exposition au soleil. Et c’est bien là le problème : en hiver, le soleil se fait discret, et nos réserves fondent comme neige au soleil.

Où la trouver alors ? Dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereau), les œufs ou encore les produits enrichis en vitamine D. Et si tu sens que tu attrapes tous les virus du quartier, n’hésite pas à demander conseil à ton pharmacien : une petite supplémentation peut parfois faire toute la différence.

4. Le sommeil, ton superpouvoir oublié

Savais-tu que sans sommeil réparateur, ton corps peine à se défendre ? La nuit, il se régénère, répare ses tissus et renforce ses défenses.

Alors, offre-toi de vraies nuits de repos : un coucher régulier, une chambre aérée et fraîche, et un écran éteint au moins une heure avant le dodo.

5. Bouge, respire, profite !

Enfin, n’oublie pas que le mouvement, c’est la vie. Une marche quotidienne, un cours de yoga ou quelques étirements à la maison : tout est bon pour stimuler la circulation, oxygéner les cellules et booster ton moral.

En résumé

L’hiver ne doit pas être une saison de fatigue et de microbes. Avec une alimentation riche en vitamines C et D, un bon sommeil, un peu de mouvement, et ta nouvelle infusion gingembre-citron en main, tu peux traverser les mois froids en pleine forme !

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.