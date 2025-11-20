Havre-Saint-Pierre : « Vous ne gagnez pas 250 $… vous gagnez 250 000 $ ! »

Un groupe de cinq collègues de travail de Havre-Saint-Pierre a remporté 250 000 $ à la loterie Grande Vie.

Steven Barriault, Nadine Boudreau, Guylaine Cormier, Josée Cormier et Francine Landry, se sont procuré leur billet gagnant à la boutique Variété Jomphe, à Havre-Saint-Pierre.

Les chanceux travaillent dans une résidence pour personnes âgées. Seule Josée Cormier occupe désormais un emploi ailleurs, mais elle avait conservé son groupe de loto avec ses ex-collègues. C’est elle qui est en est la responsable.

Tôt le matin suivant le tirage du 30 octobre, elle a vérifié le billet Grande Vie sur l’application Loto-Québec. Elle pensait avoir gagné 250 $. Elle a partagé la bonne nouvelle avec son conjoint à l’aide d’une capture d’écran.

« Vous ne gagnez pas 250 $… Vous gagnez 250 000 $ ! », lui a-t-il répondu.

Josée s’est rendue sur son ancien lieu de travail annoncer la bonne nouvelle qui a été accueillie par des sauts de joie et des accolades, d’ailleurs captés sur le vif par les caméras de surveillance.

La nouvelle a ensuite rapidement fait le tour du Havre.

Les cinq gagnants remportent 50 000 $ chacun. Le plus jeune d’entre eux, Steven Barriault, compte utiliser la somme comme mise de fonds pour l’achat d’une maison.

Le groupe a bien l’intention de continuer de jouer à la loterie ensemble.

De la chance sur la Côte-Nord

Les cinq Cayens ne sont pas les seuls à avoir été chanceux à la loterie Grande Vie. Rappelons que quelques mois plus tôt, en août, Daniel Gosselin de la Manicouagan à remporter le lot de 1000 $ par jour à vie. Il a opté pour le montant forfaitaire de 7 M$. Il avait acheté son billet sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec.