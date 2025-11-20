Les Sags lessivent le Drakkar

Par Sandro Celant 9:48 PM - 20 novembre 2025
Les Saguenéens de Chicoutimi en ont fait voir de toutes les couleurs au Drakkar, jeudi soir, dans cette victoire écrasante de 12-1. Photo Kassandra Blais

Les Saguenéens de Chicoutimi n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs, jeudi soir, quand ils ont lessivé le Drakkar par le pointage de 12-1 sur la patinoire du Centre sportif Alcoa.

Les meneurs du classement général ont frappé avec la vitesse de l’éclair avec une poussée de six buts sans riposte dans l’intervalle de 12 minutes au cours de l’engagement initial.

Inspirés en attaque par le tour du chapeau du vétéran Nathan Lecompte, les visiteurs n’ont jamais ralenti la cadence face à des adversaires impuissants et dépassés par les événements.

Les chandails bleus ont marqué six fois en première période sur un total de 22 lancers. Les vainqueurs ont d’ailleurs mis fin à la soirée de travail du gardien partant Lucas Beckman, victime de cinq filets sur 16 tirs.

Deuxième période

Appelé en relève, le gardien auxiliaire Justin Giguère n’a jamais pu stopper l’hémorragie en étant battu sept fois au cours des deux dernières périodes de cette rencontre à sens unique.

De retour à la maison après un long périple en Abitibi, les membres de l’équipage ont nettement manqué d’énergie et de motivation face à des rivaux explosifs, qui ont sonné la charge pendant 60 minutes.

« C’est de valeur de revenir de cette façon d’un voyage durant lequel les joueurs avaient bien fait. Le début de match a été très soft et il n’y avait pas d’engagement et nettement un manque de compétition », a vite analysé le pilote Jean-François Grégoire.

Conscient de l’expérience et de la force de frappe de l’adversaire, l’entraîneur en chef n’a pas été trop loin pour expliquer cet humiliant revers. « C’est un club bien rodé de l’autre côté. Malheureusement pour nous, ce n’était pas tout le monde qui était prêt à jouer aujourd’hui ».

En vitesse

Thomas Desruisseaux (deux), Maxim Massé, Maxim Schafer, Alonso Gosselin, Emmanuel Vermette, Alexis Toussaint, Xavier Daigle et Alexandre Desmarais ont aussi contribué à ce festival offensif.

Le vétéran de 20 ans, Adam Cavallin (en désavantage numérique), a sauvé l’honneur du Drakkar, qui a mieux terminé le match avec 20 tirs en direction du filet adverse en troisième période.

Les vikings du navire devront vite mettre de côté cette soirée de misère et tenteront de rebondir, vendredi soir, quand ils recevront la visite des Mooseheads de Halifax.

