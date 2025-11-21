Tournez-vous vers l’excellence! : Cédrik Deschênes remporte un prix

Par Renaud Cyr , Renaud Cyr rcyr@journalhcn.com 9:42 AM - 21 novembre 2025
Cédrik Deschênes de la Ferme Deschênes et Fils de Sacré-Cœur a remporté un prix au concours Tournez-vous vers l'excellence! cette année. Photo Renaud Cyr

Cédrik Deschênes de la Ferme Deschênes et Fils de Sacré-Cœur a remporté un prix dans le cadre du concours Tournez-vous vers l’excellence!, qui récompense l’excellence entrepreneuriale des jeunes agriculteurs de la province.

Cédrik Deschênes était parmi les 10 finalistes provenant de fermes et d’exploitations agricoles d’un peu partout sur le territoire, et s’est mérité une bourse de 3 500 $ au terme d’un processus de sélection de la Financière agricole du Québec.

C’était une première participation pour le jeune agriculteur dans le concours, qui est embarqué avec son père dans l’aventure familiale en devenant copropriétaire de la ferme en 2020.

Sa candidature a été la seule a être retenue pour la Côte-Nord, lui qui fait dans le veau d’embouche avec ses 180 vaches.

Dans sa présentation du concours, il met l’emphase sur sa capacité à prendre des risques tout en protégeant l’héritage familial.

Depuis sa reprise de la ferme, Cédrik Deschênes a multiplié les projets comme sa culture du maïs pour nourrir ses bêtes dans un climat nordique.

L’agriculteur désirait mettre en marche la construction d’un nouveau pavillon pour accueillir son cheptel après les périodes de vêlage.

